З 16 січня сфера обслуговування перейшла на українську мову, що викликало чимало гнівних коментарів у мережі. Співачка Оля Полякова публічно підтримала нову норму закону про державну мову.

Попри те, що популярна артистка у повсякденному житті розмовляє російською мовою, вона підтримала нововведення. Зірка наголосила, що, як і будь-якій іншій нації, українцям слід спілкуватися державною мовою. Свою позицію Оля Полякова емоційно висловила у сторіс в інстаграмі.

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Оля Полякова підтримала закон про державну мову

Співачка, яка зараз з сім'єю відпочиває на Мальдівах, записала відео, звернувшись до фоловерів українською: "Добрий вечір, мої любі та кохані". Це неабияк шокувало 15-річну доньку Полякової Марію. Зіркова матуся пояснила, що днями набула чинності нова норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою споживачів повинні обслуговувати українською мовою.

Артистка зауважила, що соціальні мережі сповнені різкими та негативними коментарями щодо нововведення. Чимало користувачі зізнаються, що спілкування українською мовою для них незручне. Проте Оля Полякова переконана в доцільності закону про мову, адже він допоможе громадянам усвідомити свою національну ідентичність та прищепити майбутнім поколінням любов до "солов'їної".

"Людоньки, а ви бачили, щоб у Франції говорили італійською, а в Італії – французькою. Чи може дуже хочуть американці розмовляти якоюсь іншою мовою, ніж англійською? Люди, у нас повинна бути наша українська мова", – поділилась думками Оля Полякова.

Може зараз це когось і дратує, але в наступному майбутньому наші діти будуть говорити українською і це прекрасно. Адже для того, щоб усвідомити, що ти українець, треба вивчати свою мову, треба нею говорити. А якою? Чому ми в нашій країні розмовляємо чужою мовою?

– висловилась співачка.

Нагадаємо, з 16 січня 2021 року до відвідувачів та клієнтів персонал має звертатись лише українською мовою. Переходити на іншу мову дозволено лише в тому випадку, коли цього вимагає сам клієнт. На порушників закону чекають спочатку попередження та складання протоколу, а у випадку повторного порушення – штраф від 5 100 до 6 800 гривень.

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