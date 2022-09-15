Після численних прохань від фанів та зіркових колег репер і продюсер Потап приїхав до України. Він ніяк не прокоментував свою відсутність, але розповів, що робив за пів року великої війни.

До слова Тарас Тополя назвав артиста, який здивував його за час війни: "Можу говорити з упевненістю"

Потап повернувся в Україну

Виконавець розповів, що повернувся додому вже давно. "Коли перетинав кордон, зустрічали так – "не може бути", "ви?", – поділився Потап. Він відзвітувався про збори коштів, які організовував з Настею Каменських.

Працювали багато, зробили дуже багато. Настя вже розповідала, що ми як сім'я волонтерів назбирали 75 мільйонів гривень. Тепер можу впевнено сказати, що ми йдемо до суми в 100 мільйонів гривень,

– сказав Потап.

"І концерти, і гуманітарка, і воєнна допомога. Ну і вже час повернутися, тому що треба підтримувати Україну в культурному плані", – додав він.

Потап заявив, що їздив країнами від Польщі до Латинської Америки. Однак його тимчасовий дім був під Барселоною: "Один із перевалкових пунктів, який ми називали наша рукавичка, тому що там мешкало по 25, по 30 людей одночасно. Це переселенці, це наші біженці, яким ми допомагали. Це було під Барселоною".

Я повернувся давно вже і тут відпочив. Тому що я зупинився. Я приїхав додому. Видихнув, тому що неймовірний графік, неймовірна кількість концертів,

– зауважив репер.

Потап відповів також, як реагував на критику через його відсутність в Україні: "Я не відчув, що стало більше хейту, я відчув, що він став більш спрямований і спрямований не лише нами, українцями. Я розумію, що хейтом керують. Не піддавайтесь хейту, тому що зараз це зброя у ворога в руках".

Як хейтили Потапа через те, що він був за кордоном