После многочисленных просьб от фанатов и звездных коллег рэпер и продюсер Потап приехал в Украину. Он никак не прокомментировал свое отсутствие, но рассказал, что делал за полгода войны.

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Потап вернулся в Украину

Исполнитель рассказал, что вернулся домой уже давно. "Когда пересекал границу, встречали так – "не может быть", "вы?"", – поделился Потап. Он отчитался о сборе средств, организованных с Настей Каменских.

Работали многие, сделали очень многое. Настя уже рассказывала, что мы как семья волонтеров собрали 75 миллионов гривен. Теперь могу уверенно сказать, что мы идем в сумму в 100 миллионов гривен,

– сказал Потап.

"И концерты, и гуманитарка, и военная помощь. Ну и уже пора вернуться, потому что нужно поддерживать Украину в культурном плане", – добавил он.

Потап заявил, что ездил по странам от Польши в Латинскую Америку. Однако его временный дом был под Барселоной: "Один из перевалочных пунктов, который мы называли наша перчатка, потому что там проживало по 25, по 30 человек одновременно. Это переселенцы, это наши беженцы, которым мы помогали. Это было под Барселоной".

Я вернулся уже давно и здесь отдохнул. Потому что я остановился. Я приехал домой. Выдохнул, потому что невероятный график, невероятное количество концертов,

– заметил рэпер.

Потап ответил также, как реагировал на критику из-за его отсутствия в Украине: "Я не почувствовал, что стало больше хейта, я почувствовал, что он стал более направлен и направлен не только нами, украинцами. Я понимаю, что хейтом руководят. Не поддавайтесь хейту, потому что сейчас это оружие у врага в руках".

Как хейтили Потапа из-за того, что он был за границей