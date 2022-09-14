Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя з перших днів війни приєднався до київської тероборони. Під час великої війни він познайомився з колегами, які також є музикантами, але стали на захист України, повідомляє 24 канал.

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Артист, який вразив Тополю

Тарас Тополя зізнався, що був такий артист, який вразив його за час війни. Це фронтмен і засновник гурту "Тінь Сонця".

Приємно вразив Сергій Василюк з гурту "Тінь Сонця". До війни я не був близько знайомий з творчістю цього гурту. Знав, що такі є, що в них – рокова, готична музика, українська лірика з певними етнічними мотивами, але глибоко не цікавився,

– зізнався музикант.

"Та коли побачив, як цей хлопака служить в нашому батальйоні, як він поруч з усіма на передовій, під обстрілами робить бойову роботу – це повага. Це повага і шана на все життя. І він музикант, соліст гурту. Можу з упевненістю говорити про нього, бо бачив те, що він робив на передовій. І він так само бачив роботу гурту "Антитіла"", – додав Тарас Тополя.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн:

Докладніше, Сергій Василюк – лідер фолк-металгурту "Тінь Сонця", автор багатьох пісень колективу та виконавець хітів "Меч Арея", "Козаки". Працював також сольно.

24 лютого співак повідомив, що разом з сім'єю залишиться в Україні. Згодом склав військову присягу та став на службу.



Сергій Василюк / Фото з інстаграму співака