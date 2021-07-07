Потролив MELOVIN: Потап поцілував Позитива на Atlas Weekend
Джерело:інстаграм bear_and_diamond
Відгримів другий день фестивалю Atlas Weekend. Неймовірним виступом запалив гурт Mozgi. Однак артистам вдалося приголомшити не лише неймовірним виступом. Потап прямо на сцені поцілував Позитива в губи. Схоже, музикант вирішив потролити MELOVIN, який напередодні здійснив камінг-аут.
Музичний фестиваль Atlas Weekend 2021 запам'ятається не лише феєричними концертами, а й поцілунками знаменитостей на сцені. У Всесвітній день поцілунків фанатів приголомшив Потап.
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Поцілунок Потапа з Позитивом
Колектив Mozgi змусив багатотисячну аудиторію гостей фестивалю шаленіти. Артисти наживо заспівали улюблені хіти, а також здивували неочікуваними діями. Прямо на сцені репер Потап поцілував в губи свого колегу Позитива.
"Ми останні чоловіки в шоу-бізнесі", – сказав Потап перед поцілунком.
Ймовірно, таким чином Потап хотів потролити MELOVIN через поцілунок з хлопцем, який відбувся в день відкриття Atlas Weekend 2021.
Реакція мережі
Однак такий жарт артистів лише обурив фанатів. Користувачі мережі зазначають, що не варто було так робити, адже вони показали зневагу до свого колеги.
- "Жарти мають бути розумними, а не насмішкою над тією категорією населення, яка й так зазнає приниження".
- "Це був не вдалий жарт".
- "Не підтримка, а насмішка".
- "Це не повага до артиста, який першим зробив публічний камінг-аут".
Камінг-аут MELOVIN
- У перший день фестивалю виконавець MELOVIN здивував прихильників та колег, здійснивши на сцені камінг-аут. Він поцілував дівчину та хлопця й повідомив про свою бісексуальність.
- Цей фрагмент не показали в прямому ефірі телеканалу М1. Представники телеканалу пояснили, що MELOVIN заздалегідь не повідомив про свої плани. Він розповів лише про піротехнічне шоу, після якого планувалося включення з іншої локації Atlas Weekend.
- Згодом на ютуб-каналі М1 все-таки опублікували відео перформансу співака.
- У мережі такі дії артиста здебільшого засудили. На підтримку MELOVIN виступила співачка Злата Огнєвіч, яка наголосила, що "свобода бути собою – найбільша цінність".
- Оля Цибульська також прокоментувала цю ситуацію й зазначила, що перед тим, як виступати на захист прав ЛГБТ-спільноти, необхідно ознайомитися з правила телебачення. MELOVIN мав попередити режисера ефіру, коли можна завершувати зйомку.
- Цікаво те, що сам MELOVIN у 2018 році заявляв, що ЛГБТ "не затягне його у свої тенета".