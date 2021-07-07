Музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021 запомнится не только феерическими концертами, но и поцелуями знаменитостей на сцене. Во Всемирный день поцелуев фанатов ошеломил Потап.
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Поцелуй Потапа с Позитивом
Коллектив Mozgi заставил многотысячную аудиторию гостей фестиваля неистовствовать. Артисты вживую спели любимые хиты, а также удивили неожиданными действиями. Прямо на сцене рэпер Потап поцеловал в губы своего коллегу Позитива.
"Мы последние мужчины в шоу-бизнесе", – сказал Потап перед поцелуем.
Вероятно, таким образом Потап хотел потроллить MELOVIN из-за поцелуя с парнем, который состоялся в день открытия Atlas Weekend 2021.
Реакция сети
Однако такая шутка артистов только возмутила фанатов. Пользователи сети отмечают, что не стоило так делать, ведь они показали пренебрежение к своему коллеге.
- "Шутки должны быть разумными, а не насмешкой над той категорией населения, которая и так испытывает унижение".
- "Это была неудачная шутка".
- "Не поддержка, а насмешка".
- "Это неуважение к артисту, который первым сделал публичный каминг-аут".
Каминг-аут MELOVIN
- В первый день фестиваля исполнитель MELOVIN удивил поклонников и коллег, осуществив на сцене каминг-аут. Он поцеловал девушку и парня и сообщил о своей бисексуальности.
- Этот фрагмент не показали в прямом эфире телеканала М1. Представители телеканала объяснили, что MELOVIN заранее не сообщил о своих планах. Он рассказал лишь о пиротехническом шоу, после которого планировалось включение с другой локации Atlas Weekend.
- Впоследствии на ютуб-канале М1 все-таки опубликовали видео перформанса певца.
- В сети такие действия артиста по большей части осудили. В поддержку MELOVIN выступила певица Злата Огневич, которая отметила, что "свобода быть собой – самая большая ценность".
- Оля Цибульская также прокомментировала эту ситуацию и отметила, что перед тем, как выступать в защиту прав ЛГБТ-сообщества, необходимо ознакомиться с правила телевидения. MELOVIN должен был предупредить режиссера эфира, когда можно завершать съемку.
- Интересно то, что сам MELOVIN в 2018 году заявлял, что ЛГБТ "не затянет его в свои сети".