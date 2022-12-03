Потап підігрів чутки про розлучення з Настею Каменських, а в мережі обговорюють її вагітність
Джерело:інстаграм Потапа
Все більше чуток є навколо стосунків Потапа і Насті Каменських. Фанати зіркового подружжя говорять про ймовірне розлучення, а репер лише підігріває ці чутки. Новий допис він опублікував з неоднозначним підписом.
Днями Потап опублікував своє фото, яке підписав рядками з пісні Насті Каменських "Мама-зима". Тоді шанувальники у коментарях активно ділилися думками щодо розриву пари.
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Потап знову натякнув на розлучення
Тепер артист опублікував коротке відео з фрагментом з нової пісні Каменських. Під ним написав: "Зима прощання". Також додав активне посилання на сторінку дружини.
Наразі невідомо, у яких стосунках перебуває подружжя. Влітку Настя сама повернулася в Україну, а згодом поїхала знову до Потапа, який був за кордоном. Через деякий час додому приїхав і сам репер. Однак вони жодного разу не з'являлися на публіці разом, а також не публікували спільні фотографії.
У коментарях під цим відео прихильники вкотре висловлюють думки щодо ймовірного розлучення, на яке Потап натякає. Або, можливо, репер опублікував ролик саме з таким підписом, щоб на тлі чуток про розлучення підігріти інтерес до нової пісні Каменських.
- "Так ви разом? Чи розійшлися?"
- "Що це означає? Ви були і є моєю найулюбленішою парою в шоу-бізнесі. Ще з 4 років мріяла про ваше одруження. І тут таке. Сподіваюся, що у вас з Настею все добре! Всі проблеми вирішуються!"
- "Ви дуже гарна пара! Не розходьтеся!"
- "Не хочеться в це вірити".
А деякі фанати підозрюють, що Потап і Настя не розлучилися, а чекають на поповнення в сім'ї.
- "Чого здається, що прощання з зимою, коли їх двоє. Бо скоро їх буде троє?"
- "Вас скоро стане троє! Ми дуже раді за вас!"
Зірки, які розлучилися під час війни
- Є чутки про розлучення Володимира Остапчука та Христини Горняк, які вже тривалий час не живуть разом. Христина поїхала зимувати у Відень, а Володимир залишається в Україні. На тлі цих чуток дівчина розповіла, що не з усіма колишніми їй вдалось зберегти приятельські взаємини.
- Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко оголосили про розлучення в червні. Актор вже показав публіці нову пасію, а Тіна на тлі цього публічно привітала себе з 31-річчям і розповіла, з якого дна їй довелося вибиратися самотужки.
- До війни TAYANNA та її коханий Олександр встигли полетіти на Балі, але там роз'їхалися по різних віллах. Якщо у вересні зірка мріяла повернути коханого, то зараз пообіцяла "не вмирати за мужиками".