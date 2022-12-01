Володимир Остапчук та його дружина Христина досі зберігають мовчанку щодо особистого життя. Та днями нотаріусиня відповіла на запитання про колишніх чоловіків.
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Дружина Остапчука заговорила про колишніх
Христина Горняк відповіла прихильникам в інстаграм-сторіз. Одне з таких питань стосувалось колишніх. Вона розповіла, які стосунки зберігає з ексчоловіками.
"Я майже з усіма товаришую. Спілкуюся, вітаємо на свята і т.д. Радію за них та їхні досягнення", – поділилась дружина Володимира Остапчука.
Але не зовсім з усіма. Є ті, з ким, на превеликий жаль, спілкування не вийшло. Бо біль заполонив серця,
– зауважила Христина.
Христина Горняк про колишніх / Фото з інстаграм-сторіз
Ймовірне розлучення Остапчуків: що відомо
- Ще з початку осені в мережі снують чутки про кризу та навіть розлучення між Володимиром та Христиною Остапчуками. На цьому тлі нотаріусиня відповідала, що вона хоч "у душі Горняк, та по паспорту Остапчук".
- Наразі Христина переїхала на час зими за кордон та, очевидно, без чоловіка. Вона знайшла квартиру у Відні.
- Володимир Остапчук зараз перебуває в Україні та їздить разом з "Культурним десантом" у звільнені міста. Нещодавно він опублікував фото, на якому користувачі мережі не побачили обручки.