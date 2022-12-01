Володимир Остапчук та його дружина Христина досі зберігають мовчанку щодо особистого життя. Та днями нотаріусиня відповіла на запитання про колишніх чоловіків.

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Дружина Остапчука заговорила про колишніх

Христина Горняк відповіла прихильникам в інстаграм-сторіз. Одне з таких питань стосувалось колишніх. Вона розповіла, які стосунки зберігає з ексчоловіками.

"Я майже з усіма товаришую. Спілкуюся, вітаємо на свята і т.д. Радію за них та їхні досягнення", – поділилась дружина Володимира Остапчука.

Але не зовсім з усіма. Є ті, з ким, на превеликий жаль, спілкування не вийшло. Бо біль заполонив серця,

– зауважила Христина.



Христина Горняк про колишніх / Фото з інстаграм-сторіз

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