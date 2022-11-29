Розлучення артистів Володимира Дантеса і Наді Дорофєєвої наробило шуму в українському шоубізнесі. У музиканта вкотре запитали про причини розриву, тож він детально розповів, що сталось у зірковій парі.

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Володимир Дантес про розлучення

Музикант поділився, що ще в лютому відповів для себе, яка причина їхнього розлучення. Він зрозумів, що треба пожити для себе, а не для дружини. Тож Володимир і Надя почали віддалятись один від одного, а робити щось для збереження шлюбу начебто нікому не хотілося.

Для себе я відповів, ще коли ми розходилися: на початку лютого. Тоді я відповів, що ми реально не кохаємо одне одного. І тоді ти приймаєш рішення: "Давай, напевно, жити окремо". І ми думали місяць, типу дати час, але почалася повномасштабна війна, потім ще щось,

– відповів артист.

"В якийсь момент я почав розуміти, що мені треба пожити для себе. Мені здавалося, що я занадто багато живу для своєї дружини, і треба зайнятися собою. Ти бачиш, що ви все більше і більше стаєте особистостями, в яких мало чого спільного", – зазначив він.

Дантес нагадав, що він з Дорофєєвою був разом вже довгий час, і досить з юного віку, тож вони змінювалися й стали різними. Водночас він додав, що після лютого "вилізли" інші проблеми.

Так, там є й інші проблеми, про які я точно не буду розповідати. Але до 1 – 2 лютого у мене ось така картинка, далі у мене картинка взагалі інша. І причини інші. Але це на совісті вже не моїй. І не мені це розповідати. У мене є свої образи, я пережив і злість, і ненависть. А зараз такий: "Оце я вирішив, нехай так і буде". А далі не мені з тією кармою жити.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес різко коментував стосунки Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна. Він зізнавався, що був неприємно здивований інформацією про їхні стосунки – йому самому цікаво, як все це відбулося, тож чекає на уточнення від колишньої.

Стосунки з Дашею Кацуріною

Володимир Дантес поділився, що не здивований певним "обміном" парами, який відбувся між ним і Дорофєєвою й Кацуріними. Бо визнає, що між ним усіма існувала якась симпатія.

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"Ми до цього були близькими друзями, ми всі дружили. Симпатія була між нами всіма, тому що ми реально всі четверо класні. Коли я дізнався про її розлучення (Даші Кацуріної, – Showbiz 24), і про те, як воно, мені не було так погано, як їй. Я підтримував, ми багато розмовляли. Це просто дружба, яка переросла. Ми такі: "Так, а чому ні? Так, а що?" Ось так воно і пішло".

Співак додав, що більше про особисте ділитися не готовий: "Я так за 10 років наговорився про свої стосунки, що повірив, ніби вони такі, як я розповідаю".