Поки Настя Каменських скаржиться на безсонні ночі через ракетні атаки росіян на Київ, її зірковий чоловік Потап навіть не в Україні. Чим він займається за кордоном, читайте далі.

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Чому Потап не повертається в Україну

Репер запевняє, що в Європі та США займається всім й одразу – і благодійними концертами, і аукціонами, і зборами на армію, і гуманітарною допомогою. Він там і як артист, і як бізнесмен. Каже, що дистанційно, будучи в Україні, не може ні виступати, ні домовлятися про допомогу, бо зараз "багато хто користується нагодою, щоб списати гроші".

Я не буваю в одному місці. Це пов'язано зі специфікою моєї роботи зараз. У мене дуже великі зв'язки, які я створив за все своє життя. Тому зараз я дістаю гроші і допомогу саме за кордоном. І перебуваю там, де на цю хвилину можу бути найбільше корисним – це може бути і в Україні, і в Європі, і в Америці,

– прокоментував Потап.

З останнього – завдяки аукціону в штаті Іллінойс репер допоміг 25 українським воїнам пройти реабілітацію у США і протезувати кінцівки.

Потап за кордоном / Фото з особистого архіву репера

У першому за довгий час інтерв'ю артист нагадав, що ще пів року тому зібрав 80 мільйонів гривень з дружиною Настею Каменських, якою, до речі, дуже пишається. Тоді як з партнером з Сан-Франциско побудував NFT-платформу Help UA. Там щодня адресно допомагають людям, які постраждали від війни.

"Складно рахувати, скільки саме грошей ми закумулювали, і що саме зробили. Але найголовніше, що ми маємо змогу доносити інформацію про Україну за кордоном. Нас чують. Нас слухають. Нас бачать. Нам треба постійно оновлювати інформацію, щоби світ не встигав забути про Україну. Щоб йому не набридло допомагати", – висловився Потап.