Настя Каменських вийшла в інстаграм, щоб похвалити українців і назвати сильними, незламними людьми, які переживають надвипробування. Однак розчулити публіку й відвернути увагу від іменного "благодійного конкурсу" з Infiniti та айфоном у неї не вийшло.

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Настю Каменських захейтили за скандальний розіграш

18 ракет було запущено сьогодні вночі по Україні. Здається, ми вже звикли до будь-яких випробувань, але сьогодні о 3 ночі знову, ніби вперше, відчуваєш як тремтять стіни. Кажуть, Бог дає стільки випробувань, скільки людина може витримати. То ми хто з вами?

– написала Настя Каменських.

Настя Каменських після ракетної атаки на Київ / Фото з інстаграму співачки

Настя Каменських після ракетної атаки на Київ / Фото з інстаграму співачки

Однак її "невиспані" фото не викликали співчуття фоловерів. Одні закидали артистку коментарями, куди зник її іменний гівевей з Infiniti за кілька мільйонів гривень. Іншим здалося, що кадри награні, а дехто й узагалі згадав Каменських втечу за кордон перед вторгненням Росії:

"Настя, так а де тачка? Чи вже зп відбила?.. Справа ж не в лохотроні, а в паразитуванні на темі війни і використанні авторитету ЗСУ для власного збагачення";

"Це така дичина з тим гівом. Іспанський сором просто";

"А де ваш розіграш Infiniti подівся? Резервний аккаунт видаляти не збираєтесь? Така відома "зірка", а займається інфошахрайством, приплітаючи благодійність до своїх злочинів";

"А чому видалила свій пост з розіграшем Infiniti?";

"А що там з Infiniti, чому ви видалили допис?";

"Дуже доречно було запустити гімновей з Infiniti після такої ночі. Де ваша совість?"

"Смішно чути це від людини, яка до початку війни вже була за кордоном. Повернулась, почула кілька "бахів" і все, обіср*лась! Потапа на передову! Там, до речі, багато зірок чоловіків, справжніх";

"Ну акторка, що тут скажеш. На другому фото так взагалі увійшли в роль "біль, страждання, недосип".

Між іншим, нещодавно Насті Каменських довелося виправдовуватися ще й за Потапа, якого експідопічна GIP C звинувачувала в домаганнях і схилянні до інтиму в обмін на кар'єру. Дружина репера тоді коментувала, що на їхньому імені хотіли зробити собі піар.