Постійно на зв'язку, – Злата Огнєвіч назвала учасників "Холостячки", які написали їй через війну
Джерело:"Ранок з Україною"
Українська співачка та "Холостячка" Злата Огнєвіч розповіла про спілкування з учасниками шоу. Вона зізналась, що з початку війни їй написало кілька чоловіків.
Героїня 2 сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч зізналась, що після початку повномасштабної війни їй написали чоловіки з проєкту.
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Огнєвіч спілкується з чоловіками з "Холостячки"
Артистка поділилась, що постійно спілкується з Максимом Тарапатою: "Ми з Максимом постійно на зв'язку. Він мені розповідає, чим займається, а я кажу, куди відвезла батьків".
24 лютого Златі Огнєвіч також написав Дмитро Шевченко. Він надіслав зірці лиш два слова: "Як ти?".
Це такі два прості слова. Це не зізнання, це запитання, чи живий ти, чи є в тебе їжа, вода, чи ти в безпеці. Тобто тут дуже багато підтексту,
– зізналась співачка.
Водночас невідомо, чи нагадував про себе переможець шоу Андрій Задворний. Злата про нього розповідати не захотіла.
"Я цю сторінку перегорнула, зачинила двері й мені не цікаво на цю тему розмовляти", – зауважила Злата.Зазначимо, що Андрій Задворний з перших днів війни пішов у лави ТрО, а також зайнявся волонтерською діяльністю.
Як закінчилась "Холостячка"
- У фіналі шоу Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного. Та згодом виявилось, що парі не вдалось побудувати стосунки.
- Дмитро Шевченко після завершення проєкту знайшов нове кохання, але продовжив дружити зі Златою.
- Сама ж артистка після шоу почала спілкуватися з Максимом Тарапатою. Вона не заперечувала, що дружба може перерости в щось більше.