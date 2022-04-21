Постійно на зв'язку, – Злата Огнєвіч назвала учасників "Холостячки", які написали їй через війну

Українська співачка та "Холостячка" Злата Огнєвіч розповіла про спілкування з учасниками шоу. Вона зізналась, що з початку війни їй написало кілька чоловіків.

Героїня 2 сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч зізналась, що після початку повномасштабної війни їй написали чоловіки з проєкту.

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Огнєвіч спілкується з чоловіками з "Холостячки"

Артистка поділилась, що постійно спілкується з Максимом Тарапатою: "Ми з Максимом постійно на зв'язку. Він мені розповідає, чим займається, а я кажу, куди відвезла батьків".

24 лютого Златі Огнєвіч також написав Дмитро Шевченко. Він надіслав зірці лиш два слова: "Як ти?".

Це такі два прості слова. Це не зізнання, це запитання, чи живий ти, чи є в тебе їжа, вода, чи ти в безпеці. Тобто тут дуже багато підтексту,

– зізналась співачка.

Водночас невідомо, чи нагадував про себе переможець шоу Андрій Задворний. Злата про нього розповідати не захотіла.

"Я цю сторінку перегорнула, зачинила двері й мені не цікаво на цю тему розмовляти", – зауважила Злата.

Як закінчилась "Холостячка"

У фіналі шоу Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного. Та згодом виявилось, що парі не вдалось побудувати стосунки.

Дмитро Шевченко після завершення проєкту знайшов нове кохання, але продовжив дружити зі Златою.

Сама ж артистка після шоу почала спілкуватися з Максимом Тарапатою. Вона не заперечувала, що дружба може перерости в щось більше.