Учасник романтичного шоу "Холостячка" Дмитро Шевченко після програшу у фіналі доволі швидко знайшов нове кохання – співачку та модель Катерину Шеффер. З нею він почав зустрічатися ще до завершення проєкту на екранах.

Цікаво Можливо, досі кохає, – фіналіст "Холостячки" про почуття Злати Огнєвіч до Задворного

Як проводив час Дмитро з коханою

Через суворі правила шоу Дмитро Шевченко не міг з'являтися на публіці з новою коханою, тому багато часу вони проводили вдома. За той період у них виникла традиція – готувати разом. Ще на проєкті "Холостячка" чоловік демонстрував кулінарні здібності.

Ми часто готуємо разом. Ця традиція з'явилася ще в той період, коли не можна було з'являтися разом під час проєкту. Готуємо, бешкетуємо як діти, обожнюю такі вечори,

– розповів Дмитро.



Дмитро проводить вечір з коханою / Фото з інстаграм-сторіз

В інстаграм-сторіз він показав, як готував з коханою сирники та вафельний торт зі згущеним молоком.



Дмитро проводить вечір з коханою / Фото з інстаграм-сторіз

Як розвивалися стосунки Дмитра Шевченка та Катерини Шеффер