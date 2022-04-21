Героїня 2 сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч зізналась, що після початку повномасштабної війни їй написали чоловіки з проєкту.

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Огнєвіч спілкується з чоловіками з "Холостячки"

Артистка поділилась, що постійно спілкується з Максимом Тарапатою: "Ми з Максимом постійно на зв'язку. Він мені розповідає, чим займається, а я кажу, куди відвезла батьків".

24 лютого Златі Огнєвіч також написав Дмитро Шевченко. Він надіслав зірці лиш два слова: "Як ти?".

Це такі два прості слова. Це не зізнання, це запитання, чи живий ти, чи є в тебе їжа, вода, чи ти в безпеці. Тобто тут дуже багато підтексту,

– зізналась співачка.

Водночас невідомо, чи нагадував про себе переможець шоу Андрій Задворний. Злата про нього розповідати не захотіла.

"Я цю сторінку перегорнула, зачинила двері й мені не цікаво на цю тему розмовляти", – зауважила Злата.

Зазначимо, що Андрій Задворний з перших днів війни пішов у лави ТрО, а також зайнявся волонтерською діяльністю.

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