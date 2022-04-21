Історію про те, як артистка ледь не потрапила за ґрати в Білорусі, вона розповіла у своєму інстаграмі. У 2018 році були дні України в Білорусі, де Злата виступала. Саме під час того приїзду її ледь не заарештували.
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Як Злату Огнєвіч ледь не посадили за ґрати
Артистка приїхала до Мінська, поселилася в готелі. Після дороги захотіла відпочити, розслабитися. Зробила маску на обличчя, наклала патчі під очі. А згодом почула стук у двері та грубий чоловічий голос, який сказав: "Виходьте, ми викликаємо вас на допит. Ви маєте пройти з нами".
Злата Огнєвіч належить до числа тих відомих людей, які небажані в Росії. Автоматично так само й у Білорусі. Тоді виконавицю врятувало від в'язниці те, що вона приїхала на урядовий концерт.
Так я дізналася, що мені в жодному разі не можна приїздити в Білорусь з концертами. Я не потрапила за ґрати лише через те, що це був урядовий виступ. Тільки через це. Але від тоді я не їжджу до Білорусі,
– розповіла Злата.
Зазначимо, тим відомим людям України, які висловлюються проти війни, заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Та знаменитості не сумують з цього приводу, а навпаки, з гумором коментують таку заборону:
- Володимир Дантес сказав російській владі: "Та йдіть нах*й".
- Антон Птушкін повідомив, що "випуску про Надволжя не буде".
- Дмитро Комаров планує приїхати в Росію на пенсії, щоб зняти "дикі племена в болотах Підмосков'я".