Героиня 2 сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич призналась, что после начала полномасштабной войны ей написали мужчины из проекта.

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Огневич общается с мужчинами из "Холостячки"

Артистка поделилась, что постоянно общается с Максимом Тарапатой: "Мы с Максимом постоянно на связи. Он мне рассказывает, чем занимается, а я говорю, куда отвезла родителей".

24 февраля Злате Огневич также написал Дмитрий Шевченко. Он прислал звезде два слова: "Как ты?".

Это два простых слова. Это не признание, это вопрос, жив ли ты, есть ли у тебя еда, вода или ты в безопасности. То есть здесь очень много подтекста,

– призналась певица.

В то же время неизвестно, напоминал ли о себе победитель шоу Андрей Задворный. Злата о нем рассказывать не захотела.

"Я эту страницу пролистала, закрыла дверь и мне неинтересно на эту тему разговаривать", – заметила Злата.

Отметим, что Андрей Задворный с первых дней войны ушел в ряды ТРО, а также занялся волонтерской деятельностью.

Как закончилась "Холостячка"