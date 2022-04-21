Героиня 2 сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич призналась, что после начала полномасштабной войны ей написали мужчины из проекта.
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Огневич общается с мужчинами из "Холостячки"
Артистка поделилась, что постоянно общается с Максимом Тарапатой: "Мы с Максимом постоянно на связи. Он мне рассказывает, чем занимается, а я говорю, куда отвезла родителей".
24 февраля Злате Огневич также написал Дмитрий Шевченко. Он прислал звезде два слова: "Как ты?".
Это два простых слова. Это не признание, это вопрос, жив ли ты, есть ли у тебя еда, вода или ты в безопасности. То есть здесь очень много подтекста,
– призналась певица.
В то же время неизвестно, напоминал ли о себе победитель шоу Андрей Задворный. Злата о нем рассказывать не захотела.
"Я эту страницу пролистала, закрыла дверь и мне неинтересно на эту тему разговаривать", – заметила Злата.
Как закончилась "Холостячка"
- В финале шоу Злата Огневич выбрала Андрея Задворного. Но потом оказалось, что паре не удалось построить отношения.
- Дмитрий Шевченко после завершения проекта обрел новую любовь, но продолжил дружить со Златой.
- Сама артистка после шоу начала общаться с Максимом Тарапатой. Она не отрицала, что дружба может перерасти во что-то большее.