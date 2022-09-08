Померла королева Єлизавета II: як рідні Її Величності реагують на втрату

Королева Єлизавета II, яка правила Сполученим Королівством 70 років, пішла з життя 8 вересня 2022. Перед цим Букінгемський палац повідомляв про погіршення стану здоров'я Її Величності, члени монаршої родини зібралися біля королеви. Що вони кажуть після смерті Єлизавети II – читайте далі.

Увесь світ сумує з Великою Британією. Разом з королевою Єлизаветою II померла ціла епоха. Її Величність була на престолі 70 років, тому Сполученому Королівству важко повірити в те, що їхнього монарха більше немає. Після смерті рідні королеви щемливо згадують про неї в мережі, повідомляє 24 канал.

До теми Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років

Цей допис один з найболючіших у стрічці офіційного інстаграму королівської родини Великої Британії. Минулого року тут повідомили про смерть коханого королеви – принца Філіпа, а тепер з сумом заявили, що пішла з життя Її Величність. Зазначимо, що королева померла ще вдень 8 вересня, коли світ сколихнула новина про погіршення стану її здоров'я.

Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра (9 вересня – 24 канал),

– написали представники Букінгемського палацу.

Члени королівської родини поширюють це щемливе фото королеви і підпис до нього. Сара Фергюсон – герцогиня Йоркська – написала, що її "серце розбите" через смерть Єлизавети. Вона зазначила, що монархиня все своє життя віддала народу Великої Британії.

Я буду сумувати за нею більше, ніж можна передати словами,

– зізналася герцогиня.

Зауважимо, Фергюсон ще у 1996 році розлучилася з сином королеви Ендрю. Оскільки вдруге заміж жінка не вийшла, то титул герцогині у неї залишився.

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Над Букінгемським палацом приспущений прапор Великої Британії, а на воротах палацу розмістили оголошення про смерть королеви.

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На сайті палацу наразі також лише повідомляють про смерть Єлизавети II. Велика Британія сумує за своєю королевою.



Сайт Букінгемського палацу після смерті Єлизавети II