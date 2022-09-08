Весь мир скучает с Великобританией. Вместе с королевой Елизаветой II скончалась целая эпоха. Ее Величество было на престоле 70 лет, поэтому Соединенному Королевству трудно поверить в то, что их монарх больше нет. После смерти родные королевы щемяще вспоминают о ней в сети, сообщает 24 канал.

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Это сообщение одно из самых болезненных в ленте официального инстаграмма королевской семьи Великобритании. В прошлом году здесь сообщили о смерти любимого королевы – принца Филиппа, а теперь с грустью заявили, что ушла из жизни Ее Величество. Отметим, что королева умерла еще днем 8 сентября, когда мир потрясла новость об ухудшении состояния ее здоровья.

Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт останутся в Балморале в этот вечер и вернутся в Лондон завтра (9 сентября – 24 канал),

– написали представители Букингемского дворца.

Члены королевской семьи распространяют это щемящее фото королевы и подпись к нему. Все опустошены потерей, поэтому пока нет комментариев от представителей монаршей семьи.

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Над Букингемским дворцом приспущен флаг Великобритании, а на воротах дворца разместили объявление о смерти королевы.

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На сайте дворца пока также только сообщают о смерти Елизаветы II. Великобритания скучает по своей королеве.



Сайт Букингемского дворца после смерти Елизаветы II