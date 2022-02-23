Поліція відкрила провадження через підробну довідку Alina Pash
Джерело:УНН
Українська співачка Alina Pash представила Суспільному фейкову довідку про законний в'їзд до Криму. Поліція повідомила про відкриття кримінального провадження.
Правоохоронні органи нарешті прокоментували ситуацію з підробленою довідкою Alina Pash про перетин адмінмежі з окупованим Кримом. У пресслужбі ГУНП в Києві заявили про відкриття кримінального провадження.
До слова Alina Pash пояснила, чому на початку кар'єри співала російською
Поліція відкрила справу через довідку Alina Pash
Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 358 ККУ за фактом можливої підробки документу,
– повідомила пресслужба.
Пункт статті стосується фальсифікації посвідчення або іншого документа.
У разі доведення провини член команди Alina Pash, що підробив довідку про Крим, може заплатити штраф розміром до тисячі неоподатковуваних мінімумів, або ж йому загрожуватиме арешт терміном до шести місяців чи обмеження волі строком до двох років.
Підробна довідка від Alina Pash / Фото з інстаграму Суспільного
Підробна довідка від Alina Pash / Фото з інстаграму Суспільного
Читайте детальніше Фейкові довідки, поїздки у Москву та Крим: все, що відомо про скандал з Alina Pash
Підробна довідка Alina Pash
- Як до, так і після перемоги виконавиці у Національному відборі, користувачі мереж неодноразово закидали їй ситуацію з поїздкою до Криму у 2015 році. У 2019 зірка дала інтерв'ю Каті Осадчій, де не спростувала, що в'їхала на півострів з боку Росії, тобто порушила закон України.
- Однак Alina Pash згодом повідомила, що давала це інтерв'ю поспіхом і не задумувалась про наслідки. Вона назвала ситуацію "заказухою" та наголошувала, що їздила у Крим через Україну. Співачка представила Суспільному "довідку", у якому начебто підтвердила свої слова.
- Сергій Стерненко заявив, що довідка Alina Pash – підробка. Через певний час це підтвердили й самі прикордонники, які зауважили, що жодних довідок артистці не видавали.
- Alina Pash пояснила, що "довідку" їй та Суспільному надав один з членів команди. Вона начебто навіть не уявляла, що папір може бути фальсифікацією.
- Прикордонники повідомили, що не можуть підтвердити законність поїздки артистки до Криму, бо така інформація зберігається лиш 5 років. У висновку Суспільне дискваліфікувало виконавицю, а сама Паш пішла з соціальних мереж через скандал.