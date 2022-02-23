Поліція відкрила провадження через підробну довідку Alina Pash

Українська співачка Alina Pash представила Суспільному фейкову довідку про законний в'їзд до Криму. Поліція повідомила про відкриття кримінального провадження.

Правоохоронні органи нарешті прокоментували ситуацію з підробленою довідкою Alina Pash про перетин адмінмежі з окупованим Кримом. У пресслужбі ГУНП в Києві заявили про відкриття кримінального провадження.

До слова Alina Pash пояснила, чому на початку кар'єри співала російською

Поліція відкрила справу через довідку Alina Pash

Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 358 ККУ за фактом можливої підробки документу,

– повідомила пресслужба.

Пункт статті стосується фальсифікації посвідчення або іншого документа.

У разі доведення провини член команди Alina Pash, що підробив довідку про Крим, може заплатити штраф розміром до тисячі неоподатковуваних мінімумів, або ж йому загрожуватиме арешт терміном до шести місяців чи обмеження волі строком до двох років.



Підробна довідка від Alina Pash / Фото з інстаграму Суспільного



Підробна довідка від Alina Pash / Фото з інстаграму Суспільного

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Підробна довідка Alina Pash