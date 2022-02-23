Український шоубізнес дізнався про Alina Pash 2018 року. Вона гучно заявила про себе треком Bitanga, в якому переплелись попмузика та етномотиви. Популярною її зробила не тільки пісня, а й образ зухвалої дівчини з Буковини. Цьому бунтарському іміджу артистка не зраджує досі, тоді як попереднього відверто соромиться.

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Alina Pash про старий імідж і російськомовні пісні

Фани талант-шоу "Х-фактор" пам'ятають Alina Pash тендітною дівчиною з великими карими очима, пишною кучерявою зачіскою та в обтислих сукнях з декольте. Той образ кокетки вона називає провальним.

"Це була Аліна Паш з пишним кучерявим волоссям, на підборах, у чорній сукні. Зараз дивлюся на фотографії, я навіть собі не подобаюсь там. Я тоді якась "Катюха" була", – зізналась співачка.

Alina Pash за часів "Х-фактору" / Фото СТБ

До того ж на початку кар'єри Alina Pash зустрічалась з російськомовним хлопцем, тож слідом за ним перейшла на російську. Це відчутно і в її першому альбомі.

У мене в першому альбомі є кілька російськомовних пісень. Лише тому, що я загравала. Ці пісні – "борзі", але в них немає того коріння, сили, які я знаходжу в українській мові,

– пояснила артистка.

Нагадаємо, з Євробачення-2022 Alina Pash дискваліфікували саме через Росію. Влітку 2015 року вона літала в окупований Крим московськими авіалініями, а Суспільному показала фальшиву довідку від прикордонників.