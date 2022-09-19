Британська королева Єлизавета II мирно померла в Балморалі 8 вересня. Сьогодні, 19 вересня, відбудеться її похорон.

До слова Похорон Єлизавети II: іноземні гості почали прибувати до Вестмінстерського абатства

Останній портрет Єлизавети II

Напередодні церемонії прощання з Її Величністю Букінгемський палац опублікував останній портрет королеви. На фото вона позує з усмішкою на обличчі. Єлизавета II одягнула ніжно-блакитну сукню з довгим рукавом, доповнивши образ перлинним намистом і сережками, а також вишуканими брошками.

Цього року Її Величність відзначила Платиновий ювілей свого правління – вона була однією серед монархів, котрі правили найдовше в історії. Мільйони людей зберуться разом, щоб вшанувати пам'ять її видатного життя,

– таким був підпис під фото.



Останній портрет Єлизавети II / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Зауважимо, всі важливі події, що відбуваються в день похоронного процесу, ми відстежуємо та повідомляємо у матеріалі за посиланням.

У коментарях шанувальники королівської родини та користувачі мережі захоплюються світлиною Її Величності: