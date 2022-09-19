Британська королева Єлизавета II мирно померла в Балморалі 8 вересня. Сьогодні, 19 вересня, відбудеться її похорон.
До слова Похорон Єлизавети II: іноземні гості почали прибувати до Вестмінстерського абатства
Останній портрет Єлизавети II
Напередодні церемонії прощання з Її Величністю Букінгемський палац опублікував останній портрет королеви. На фото вона позує з усмішкою на обличчі. Єлизавета II одягнула ніжно-блакитну сукню з довгим рукавом, доповнивши образ перлинним намистом і сережками, а також вишуканими брошками.
Цього року Її Величність відзначила Платиновий ювілей свого правління – вона була однією серед монархів, котрі правили найдовше в історії. Мільйони людей зберуться разом, щоб вшанувати пам'ять її видатного життя,
– таким був підпис під фото.
Останній портрет Єлизавети II / Фото з інстаграму королівської сім'ї
У коментарях шанувальники королівської родини та користувачі мережі захоплюються світлиною Її Величності:
- "Це прекрасний портрет";
- "Спочивайте з миром, Ваша Величносте";
- "Обожнюю цю красиву леді. Була неймовірною до самого кінця";
- "Королева усмішки. Чарівна";
- "Вона була такою красивою";
- "Її Величність мала бездоганну усмішку";
- "Фото перехопило подих. Має такий щасливий вигляд";
- "Мені дуже подобається ця світлина. Це те, як ми її запам'ятаємо. Дякую, мем".