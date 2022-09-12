Герцог Единбурзький помер 9 квітня 2021 року. 17 квітня відбулося прощання з ним – принца Філіпа поховали у Королівському склепі каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Та це не останнє місце спочинку чоловіка королеви, повідомляє 24 канал.

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Чому тіло принца Філіпа перепоховають

Похорон Єлизавети II відбудеться 19 вересня. У цей день її поховають у сімейній каплиці короля Георга VI у Віндзорі. Тоді ж тіло принца Філіпа перевезуть до меморіальної каплиці. Так монарше подружжя знову буде разом.

У сімейному склепі покояться батьки Єлизавети II – король Георг VI, королева-мати Єлизавета та сестра принцеса Маргарет. Рішення перепоховати принца Філіпа було прийнято особисто Єлизаветою II.

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