У той час як російський диктатор владімір путін опинився у чорному списку, від України на похорон Єлизавети ІІ поїде дружина президента Олена Зеленська. Вона приєднається до світових лідерів і високих гостей.
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Олену Зеленську запросили на похорон Єлизавети ІІ
Присутність Олени Зеленської є ще одним свідченням глобальної підтримки України в умовах ізоляції росії. Британія є одним з найвірніших союзників України. Її присутність на похоронах є ознакою дружби та взаємної поваги,
– йдеться в джерелі.
Ймовірно, глави держав і перша леді України прибудуть до Лондона цих вихідних і спочатку віддадуть свою шану Її Величності, відвідавши Вестмінстерський палац.
Ввечері напередодні похорону, 18 вересня, король Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла влаштують для іноземних VIP-гостей прийом у Букінгемському палаці. Це буде найбільше зібрання світових лідерів у сучасній історії та перша офіційна подія в палаці після візиту Дональда Трампа три роки тому.