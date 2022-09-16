У той час як російський диктатор владімір путін опинився у чорному списку, від України на похорон Єлизавети ІІ поїде дружина президента Олена Зеленська. Вона приєднається до світових лідерів і високих гостей.

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Олену Зеленську запросили на похорон Єлизавети ІІ

Присутність Олени Зеленської є ще одним свідченням глобальної підтримки України в умовах ізоляції росії. Британія є одним з найвірніших союзників України. Її присутність на похоронах є ознакою дружби та взаємної поваги,

– йдеться в джерелі.

Ймовірно, глави держав і перша леді України прибудуть до Лондона цих вихідних і спочатку віддадуть свою шану Її Величності, відвідавши Вестмінстерський палац.

Ввечері напередодні похорону, 18 вересня, король Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла влаштують для іноземних VIP-гостей прийом у Букінгемському палаці. Це буде найбільше зібрання світових лідерів у сучасній історії та перша офіційна подія в палаці після візиту Дональда Трампа три роки тому.

Нагадаємо, Олена Зеленська емоційно відреагувала на смерть Єлизавети II. Вона назвала її надзвичайною людиною, матір'ю нації та легендою за життя. "Глибоко сумую, що від нас пішла Королева Єлизавета II", – написала перша леді України у твіттері.