Труна з тілом Єлизавети II продовжує перебувати у Вестмінстер-холі. Там щоденно проходять чування, а британці приходять попрощатися з монархинею.

До слова Була дівчиною Бонда та пила джин на сніданок: факти про Єлизавету II, які вам сподобаються

Онуки Єлизавети II об'єднались у Вестмінстер-холі

17 вересня ввечері восьмеро онуків королеви прибули до Вестмінстеру. Серед них були – принц Гаррі, принц Вільям, Пітер Філліпс, Зара Тіндалл, принцеса Беатріс, принцеса Євгенія, леді Луїза Віндзор і Джеймс, віконт Северн.

Першим йшов принц Вільям, оскільки після смерті королеви він очолив лінію престолонаступництва. Наступним був принц Гаррі, який неочікувано постав у військовій формі. Раніше повідомлялось, що йому заборонили носити форму, адже Гаррі й Меган вийшли з королівської сім'ї.

Гаррі став біля підніжжя труни, поряд з ним були принцеси Євгенія та Беатріс. 18-річна леді Луїза та 14-річний Джеймс стояли посередині.

Всі онуки Єлизавети II стояли з опущеними головами та складеними перед собою руками.

Вігілія принців за участі онуків королеви: дивіться відео

Зауважимо, вже завтра, 19 вересня відбудеться поховання Єлизавети II. Як усе відбуватиметься: