Похорон Григорія Чапкіса: фото прощальної церемонії з легендарним танцівником

Відомий танцюрист Григорій Чапкіс помер 13 червня 2021 року. Смерть хореографа стала неабиякою втратою для мистецького світу України. Церемонія прощання з легендою відбувається в п'ятницю, 18 червня.

Григорій Чапкіс був великою постаттю у царині українського танцю. Танцюрист мав яскравий життєвий шлях і прожив 91 рік. За весь цей час Чапкіс встиг отримати безліч нагород за свої досягнення й вклад у танцювальне мистецтво.

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В останню путь Григорія Чапкіса проводжають у Національній Філармонії України, що на Володимирському узвозі, хоча попередньо місцем прощання розглядали Клуб Кабінету Міністрів України. Церемонія прощання розпочалася об 11 годині. Легендарного балетмейстера поховають на Байковому кладовищі.

Попрощатись з батьком приїхали син Грег і донька Лілія. Також присутня онука Анна Сафрончик, рідні з усього світу, друзі, колеги. Донька важко переживає смерть тата, не може стримати сліз. Її підтримують рідні.

Прощання з Григорієм Чапкісом



Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua



Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua



Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua



Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua



Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua



Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua



Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua



Влад Яма на похороні Григорія Чапкіса / Фото телеграм-каналу "Life.Сегодня"



Влад Яма на похороні Григорія Чапкіса / Фото телеграм-каналу "Life.Сегодня"



Церемонія прощання з Григорієм Чапкісом / Фото телеграм-каналу "Life.Сегодня"



Володимир Зеленський на похороні Григорія Чапкіса / Фото ТСН.ua

Що відомо про смерть видатного танцюриста Григорія Чапкіса