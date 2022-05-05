Погрози з сумою за мою голову, – Євген Синельников з "Решки" розповів, як його залякують росіяни
Джерело:ютуб-канал "Розмова"
Режисер "Орла і решки" Євген Синельников дивом врятувався з окупованої Бучі й розпочав потужну боротьбу на інформаційному фронті. За правду йому погрожують росіяни, він навіть знає суму, яку готові дати за його голову.
40-річний Євген Синельников працював ведучим і режисером тревел-шоу "Орел і решка", яке популярне на Росії, тож він добре відомий російській публіці. Не дивно, що його активна проукраїнська позиція викликала хвилю гніву у країні-агресорці. Як з'ясувалося, спочатку хейтери писали образливі коменти, а тоді взялися погрожувати.
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Євген Синельников про погрози з Росії
Мені декілька разів приходили такі змістовні, обґрунтовані погрози, з зазначенням суми за мою голову, яка збігається з різних джерел. Тому я зараз навіть телефон не даю, геолокація вимкнена. Береженого Бог береже,
– поділився Євген Синельников.
Саме тому зірка не розсекречує, де зараз живе з сім'єю. Він хвилюється не лише за своє життя, а й за життя близьких.
Що Євген Синельников думає про "русскій мір"
- Режисер два тижні провів в окупованій Бучі. Він бачив, як палають сусідські будинки, а в його дім приходили росіяни і просили автограф під дулом автомата.
- 9 березня Синельников вирвався з "пекла" на своєму авто, його з сім'єю врятував зелений коридор.
- Однак окупанти розграбували його дім у Бучі. Винесли навіть білизну, зубні щітки, дрібні дешеві речі, а у дворі залишили "сюрприз" – снаряд, який, на щастя, не здетонував.
- Натомість будинок батьків зірки вигорів вщент, немає навіть плитки на стінах і кам'яного стола, тож Синельников припускає, що там були фосфорні бомби.