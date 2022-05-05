Погрози з сумою за мою голову, – Євген Синельников з "Решки" розповів, як його залякують росіяни

Режисер "Орла і решки" Євген Синельников дивом врятувався з окупованої Бучі й розпочав потужну боротьбу на інформаційному фронті. За правду йому погрожують росіяни, він навіть знає суму, яку готові дати за його голову.

40-річний Євген Синельников працював ведучим і режисером тревел-шоу "Орел і решка", яке популярне на Росії, тож він добре відомий російській публіці. Не дивно, що його активна проукраїнська позиція викликала хвилю гніву у країні-агресорці. Як з'ясувалося, спочатку хейтери писали образливі коменти, а тоді взялися погрожувати.

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Євген Синельников про погрози з Росії

Мені декілька разів приходили такі змістовні, обґрунтовані погрози, з зазначенням суми за мою голову, яка збігається з різних джерел. Тому я зараз навіть телефон не даю, геолокація вимкнена. Береженого Бог береже,

– поділився Євген Синельников.

Саме тому зірка не розсекречує, де зараз живе з сім'єю. Він хвилюється не лише за своє життя, а й за життя близьких.

Що Євген Синельников думає про "русскій мір"