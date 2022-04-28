40-річний Євген Синельников був шокований, коли побачив свій дім на початку квітня, адже коли він з сім'єю евакуювався, будинок був майже цілий. Однак окупанти винесли все, а те, що не змогли вкрасти, – потрощили.

До теми Олександра Заріцька з KAZKA розповіла, що росіяни вдерлися й розграбували її дім під Гостомелем

Євген Синельников про розграбований будинок у Бучі

Сліди від берців на ліжках, шафи вивернуті, дверцята зломані… У мене білизни немає, зубних щіток, бритви, не те що холодильника чи пральної машини, немає маленьких дешевих речей. Навіщо вони вам потрібні? Це так дріб'язково,

– зізнався режисер.

Він додав, що росіяни намагалися зняти телевізор, але, очевидно, не змогли, тож зіпсували його. Постріляли навіть музичні колонки, які не планували брати.

"Дуже сумне відчуття, коли ти бачиш, на що перетворилася твоя хата. Я навіть не знаю, як туди повертатися… Таке враження, що в них образа, що ми добре жили, були гарні вулиці, гарні будинки, усе було прибрано", – висловився Синельников.

Режисер "Орла і решки" додав, що йому, на відміну від батьків, пощастило, адже в його домі бодай цілі стіни, а в них у Гостомелі вигоріло все.

У мене дах пошкоджений, немає вікон, розмародерено все, але є стіни. У батьків згоріло все, навіть плитка, яка була на стіні. Немає кам'яного стола. Я досі не розумію, що це. Може, фосфор, бо таких значних руйнувань немає, стіни начебто є, але вигоріло все,

– розповів Євген Синельников.

Будинок батьків Євгена Синельникова в Гостомелі: фото

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