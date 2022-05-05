40-летний Евгений Синельников работал ведущим и режиссером тревел-шоу "Орел и решка", которое популярно на России, поэтому он хорошо известен российской публике. Неудивительно, что его активная проукраинская позиция вызвала волну гнева в стране-агрессоре. Как выяснилось, сначала хейтеры писали оскорбительные комменты, а потом принялись угрожать.
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Евгений Синельников об угрозах из России
Мне несколько раз приходили такие содержательные, обоснованные угрозы с указанием суммы за мою голову, которая совпадает из разных источников. Потому я сейчас даже телефон не даю, геолокация выключена. Береженого Бог бережет,
– поделился Евгений Синельников.
Поэтому звезда не рассекречивает, где сейчас живет с семьей. Он переживает не только за свою жизнь, но и за жизнь близких.
Что Евгений Синельников думает о "русском мире"
- Режиссер две недели провел в оккупированной Буче. Он видел, как пылают соседские дома, а в его дом приходили россияне и просили автограф под дулом автомата.
- 9 марта Синельников вырвался из "ада" на своем авто, его с семьей спас зеленый коридор.
- Однако оккупанты разграбили его дом в Буче. Вынесли даже белье, зубные щетки, мелкие дешевые вещи, а во дворе оставили "сюрприз" – снаряд, который, к счастью, не сдетонировал.
- Зато дом родителей звезды выгорел дотла, нет даже плитки на стенах и каменного стола, так что Синельников предполагает, что там были фосфорные бомбы.