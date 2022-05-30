Плачу й дякую Богу, – MamaRika повернулася в будинок під Гостомелем, де її застала війна

У будинку біля Гостомеля MamaRika не була цілих три місяці, з 27 лютого. За цей час вона встигла пожити в Одесі, Молдові, Польщі та Чернівцях, але врешті-решт повернулася додому з чоловіком і 9-місячним сином.

В Україні MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) майже місяць, з Варшави вона повернулася на початку травня. Увесь цей час зіркова сім'я жила в одному з найбезпечніших міст – у Чернівцях, а днями таки повернулася в дім під Києвом.

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MamaRika вдома під Гостомелем

На щастя, дім, який вони з Сергієм Середою орендують вцілів, як і будинки поряд, але ударною хвилею порозбивало вікна. Тож наступні кілька днів подружжя наводитиме лад в оселі, де у вітальні досі стоїть ялинка, а на підлозі – ковдри та подушки, якими вони "обкладалися щоразу, коли на вулиці було чути вибухи".

Тупо весь день намагаємося привести дім у порядок після всіх наслідків. Походу ще кілька днів будемо розгрібати, ремонтуватиму і вимиватиму весь цей треш… Просто плачу й дякую Богу за те, що ми всі живі, а головне – наш синочок,

– розповіла MamaRika.

Однак співачка щаслива врешті-решт повернутися додому: "Цілий день працюємо, приводимо будинок до ладу. Але попри все вдома найкраще".

MamaRika в будинку під Гостомелем / Фото з інстаграм-сторіс співачки

У лютому MamaRika тікала з дому за 15 хвилин

З першого дня війни, з 24 лютого, точилися важкі бої за Гостомельський аеропорт і саме селище. Оскільки в орендованому будинку MamaRika та Сергія Середи немає ні бомбосховища, ні підвалу, то в них "тремтіли не тільки вікна, але й стіни". Після того, як неподалік підірвали міст і "шарахнуло так", як ніколи раніше, зірки за 15 хвилин зібрали речі й виїхали в Одесу.

"24 лютого, як і всіх українців, нас розбудили дуже потужні вибухи, від яких буквально задрижали вікна, і весь будинок почало хитати. За вікном ми побачили помаранчеве зарево і зрозуміли – війна", – розповідала артистка.

До слова, ще три тижні тому MamaRika не знала, чи зможе жити в будинку під Києвом, де її застала війна.

У мене цей будинок асоціюється зі страшними подіями, і я не знаю, як туди повертатися, психологічно мені важко. Я не впевнена, що я буду почуватися там комфортно,

– ділилася співачка в інтерв'ю зі Славою Дьоміним.