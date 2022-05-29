Артисти і телеведучі згадують про найщасливіші моменти життя та роботи, які подарувала їм столиця України. Але їм надзвичайно сумно, що у 2022 році Росія вирішила посягнути на нашу територію, проте завдяки відвазі українських Збройних Сил України Київ встояв та зазнав якнайменших втрат.

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Києву – 1540 років

Олена Зеленська

"Ти прокинувся від вибухів. Ракети пробили твої стіни й понівечили вулиці. Ти навчився прислухатися до повітряних тривог і облаштовувати бомбосховища. Працювати під обстрілами. Ризикувати, допомагати, рятувати тих, кому гірше. Бути попри все.

Тобі вже так багато років… Коли ж випаде пожити спокійно? "Пережив усі ті війни, переживу й цю. Пережив тих ворогів, переживу й цих", – усміхаєшся ти. І ось – твій день. Навіть під час війни ти зустрічаєш його квітами й каштанами. Як тебе не любити, Києве наш!?"

"Антитіла"

"З днем народження, рідний Києве! Весь наш творчий шлях сформувався і розвивався саме в цьому місті. Саме в Києві ми написали наші найвизначніші пісні та провели найважливіші концерти і обов'язково продовжимо це робити після перемоги! Столиця, яка підкорила мільйони сердець українців та людей з усього світу і яку не змогли підкорити вороги!"

Джамала

"Улюблене місто. Де б я не була. Київ ніби навіки засів у мозку і нагадує про себе пульсуючими спогадами. І скрізь порівнюєш – а от вдома так. А от, коли у нас усміхаються, то щиро. А от попри очікування у чергах, все робиться швидше ніж будь-де. А от попри усі нарікання на балкони та хаотичну забудову, місто має свій характер. Інакший.

Сьогодні моє місто переживає, як і ми усі, непрості часи. Але нікому не під силу зламати наш дух. У цьому я впевнена. У темні часи єдністю киян можна лише захоплюватись. Безмежно сумую за Подолом і Золотими, за виступами просто неба з найкращими краєвидами, за рідними, друзями та моєю командою. За своїм життям у Києві".

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Катерина Кухар

"Київ — це вдома.

З твоїм днем, місто мого серця, мого життя, моєї сили!

Місто особливих людей.

Місто безперервного руху вперед.

Місто творчості та культури.

Місто каштанів та Дніпра.

Місто смачної кави та найкращого сервісу.

Місто, що приймає тебе таким, який ти є.

Тож, як тебе не любити, Києве мій?"

"Океан Ельзи"

"Київ – місто-герой, місто героїв, 1540 років і до нескінченості любимо тебе!"

Катя Осадча

"Цього року в коханні Києву хочеться зізнаватися ще більше! Все моє життя пов’язане з вулицями Києва, 18 тролейбус в центр, церква на Мостицькій, кафе Пінгвін, пташиний ринок, звідки ми принесли нашого найкращого друга – рудого кота Макса. З кожною вулицею пов'язані спогади.

Цього року особливо щемливо вітати Київ з днем народження, адже тепер на ньому є ще один шрам – шрам ще однієї жахливої загарбницької війни. Любий Києве, дякую, що вистояв, дякую…А ми все відбудуємо і будемо далі захищати..."

Святослав Вакарчук

"За півтори тисячі років Київ багато бачив і пережив. Але ніколи не зупинявся і завжди вів за собою. Зі святом, наша столице! Веди нас за собою. До Перемоги… і далі!"

Павло Зібров

"Каштани, Каштани, Каштани

Софії і Лаври, хрести

Кияни, кияни, кияни

Ви сестри мої і брати

Рідний наш Києве, на твою долю випало багато подій та випробувань, і цей рік нажаль не є винятком. Ти мужній, сильний, єдиний! У тебе щирі, сміливі та завзяті люди! Будь вільним та незалежним містом, будь справжньою європейською столицею, будь культурним та інтелектуальним центром України, прикладом для всіх! Нехай усім тут дихається легко, вільно та мирно! Київ вистояв, вистоїть і Україна! Вітаю зі святом дорогі Кияни! Слава Україні! Слава нашим Героям!"