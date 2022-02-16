Після всіх скандалів: Kalush привітав з Днем єднання і передав флешмоб Alina Pash та Wellboy

У перший в Україні День єднання президент Зеленський разом з першою леді запустили в соцмережах "синьо-жовтий" флешмоб з прапором. Ініціативу підтримав гурт Kalush і символічно передав естафету конкурентам з Нацвідбору – Alina Pash та Wellboy.

Очевидно, з Днем єднання гурт Kalush привітав не лише через загрозу нового російського вторгнення в Україну, а й після всіх скандалів і конфліктів, які зачепили його на Нацвідборі Євробачення-2022.

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У великому турі Україною фронтмен гурту сфотографувався на тлі радянської багатоповерхівки з синьо-жовтим прапором у руках і заявив, що країна єдина. Репери буцімто проїхали Батьківщину вздовж і впоперек, але "український вайб і любов до солов'їної" відчувають на всіх концертах – з різними людьми і в різних містах.

Сьогодні День Єднання – об'єднується вся Україна. Ми дуже сильна нація! І в цей день ми можемо показати всьому світу, що ми єдині,

– написав Олег Псюк з Kalush.

Цікаво, що на завершення він передав нашумілий флешмоб своїм конкурентам з Нацвідбору Євробачення-2022 – переможниці Alina Pash та Wellboy, який посів третє місце, але обійшов Kalush у суддівському голосуванні.

наразі ані Wellboy, ані Alina Pash, яка заклопотана фальшивою довідкою від прикордонників , не прийняли естафету від Kalush Orchestra.

Соліст гурту Kalush Олег Псюк з українським прапором / Фото з інстаграму

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Скандали Kalush Orchestra на Нацвідборі Євробачення-2022

Репери підозрювали Суспільне у фальсифікації результатів Нацвідбору, адже їм так і не показали одіозний папірець з балами, в якому плутався ведучий Тімур Мірошниченко.

Гурт Kalush Orchestra навіть подав петицію до президента, щоб той допоміг розібратися зі Суспільним, яке нібито фальсифікує голоси суддів, глядачів, видаляє гнівні коментарі їхніх фанів і підсуджує Alina Pash.

Повний текст публікації Kalush:

Йо! Сьогодні День Єднання – об'єднується вся Україна. Ми дуже сильна нація! І в цей день ми можемо показати всьому світу, що ми єдині!

У нас було дуже багато концертів по всій Україні. Ми проїхали країну "вздовж і впоперек". Кожен концерт качали з різними людьми в різних містах, але в усіх один український вайб і любов до солов'їної.

Передаю челендж – Wellboy та Alina Pash.