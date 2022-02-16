Серед артистів, ведучих та інших представників шоубізнесу до Дня єднання долучились Володимир та Олена Зеленські, Володимир Остапчук, який відпочиває на Мальдівських островах, гурт "Океан Ельзи", Катерина Бужинська, Лілія Ребрик та багато інших. Вони позують у вишиванках або з прапорами у руках, та навіть залучають своїх маленьких дітей.

До слова Володимир та Олена Зеленські запустили "синьо-жовтий" флешмоб у соцмережах

Пропонуємо переглянути промовисту фотодобірку та самим приєднатись до свята. Не дамо Росії посіяти паніку між українським народом!

Володимир та Олена Зеленські

"Разом відзначаємо День єднання! Великого народу великої України! Цей день – наш. Хто живе на правому й лівому берегах Дніпра. У містах і селах. Біля Карпат і териконів. На узбережжі Чорного й Азовського морів. Хто вболіває за "Динамо" або "Шахтар", а разом – за Україну. Хто відзначає Різдво, Песах або Курбан-байрам, а разом – вірять в Україну! Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або жестовою мовою, а разом — творять Україну не словами, а справами!.. Сьогодні, в День єднання, о 10:00 на будинках і спорудах в усіх населених пунктах піднімуть синьо-жовтий прапор і пролунає "Ще не вмерла України…".



Володимир та Олена Зеленські / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Анна Саліванчук

"Сьогодні важливий день для всіх українців. Хочу нагадати, що Схід та Захід разом. Україна єдина! Непереможна! Зараз такий час, коли потрібно особливо зберігати спокій, не піддаватись на провокації та пам'ятати – наша сила в нашій єдності. Ми з упевненістю переживемо складні часи і будемо щасливо жити в рідній Україні!"

Володимир Остапчук



Володимир Остапчук / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Катерина Бужинська

"З Днем єднання, Україно! Миру!"

Тимур Мірошниченко

"З Днем єднання, друзі!"



Тимур Мірошниченко / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Океан Ельзи

"Все буде Україна! Завжди! До зустрічі на концертах вже за декілька місяців!"



"Океан Ельзи" / Фото з інстаграму гурту

Леся Нікітюк

"Маленький український прапор в моїй валізі завжди... Це мій талісман за багато років моїх мандрівок! Сьогодні День єднання, і я хочу нагадати, що ми сильна нація! Нашій силі духу можна тільки позаздрити! Всім мирного неба над головою і позитиву!"



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму ведучої

​Цікаво Мій талісман, – Леся Нікітюк про значення українського прапора під час її мандрівок

Лілія Ребрик

"Все буде Україна"



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму акторки

Наталка Денисенко

"Сьогодні в День єднання я хочу підтримати всіх українців! Я можу сказати, що я зі своєю країною – від народження і до кінця! І я відчуваю таку силу в своїх словах. чесно? Мені навіть нічого не страшно! Якщо забрати всі гроші світу, якщо забрати усіх моїх близьких, і навіть якщо забрати життя (все одно вірю, що душа безсмертна, і цей світ – це наша гра, в якій ми не просто так), мені не страшно. Страх – це протилежне почуття любові, тому що коли ми діємо з любові – нам спокійно".



Наталка Денисенко / Фото з інстаграму акторки

Ектор Хіменес-Браво

"Не день нападу, а День єднання. З Днем єднання України!"



Ектор Хіменес-Браво / Фото з інстаграму кухаря

Олександр Божик

"Усе буде Україна".



Донька Олександра Божика / Фото з інстаграм-сторіс музиканта

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!