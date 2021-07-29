Після виписки з лікарні: чоловік Олени Мозгової зізнався, на скільки кілограмів схуд

Після перенесеного коронавірусу та госпіталізації чоловік Олени Мозгової Девід Аксельрод почав займатися спортом, щоб скинути зайву вагу. Загалом співак схуд майже на 30 кілограмів.

Український співак та чоловік продюсерки Олени Мозгової Девід Аксельрод перехворів на коронавірус ще в січні цього року. Його госпіталізували через ускладнення після хвороби. Після того, як чоловік відновився, він почав повертати себе до форми.

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Девід Аксельрод схуд близько на 30 кілограмів

Перед значною трансформацією артист важив 123,1 кілограма. Через пів року він скинув 29,2 кілограма. Зараз вага Девіда – 93.9 кілограма.

Коли людина щось хоче, вона знайде 1000 способів це зробити… А якщо ні, то 1 мільйон причин цього не робити! І весь світ буде винуватий у тому, що в нього нічого не виходить! Бути жертвою дуже зручно! А бути в гармонії із собою та своїм тілом це кропітка робота кожного дня,

– висловився чоловік Мозгової.

"Змінюватись завжди складно, але маючи підтримку рідних тобі людей, як на мене, це вже 25% перемоги, потім вже йдуть: системність, харчування і спорт. Моя мотивація – це щастя моїх коханих дівчат, їх посмішки та любов!

-29,2 кг з моменту як мене виписали з лікарні, пройшло вже пів року, для мене вони вже пролетіли... Хоча інколи мені здавалось, що це вже нереально…" – додав Аксельрод.

Співак розповів, що набрав зайві кілограми у період, коли хворів на коронавірус та після того, як одужав. Він висловив сподівання, що надихне своїх прихильників на перший крок до втілення мрії.

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Зазначимо, що зайва вага – не єдина проблема, з якою зіткнувся Девід Аксельрод. Після хвороби у нього почало випадати волосся, тож чоловік поголився майже налисо.

Чимало шанувальників артиста почало звинувачувати його та висловлювати негатив щодо нової зачіски. Тоді Олена Мозгова заступилась за чоловіка. Вона наголосила, що співакові й так було нелегко втрачати волосся, а людям не має турбувати імідж інших.