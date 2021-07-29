Українське зіркове подружжя вкотре відправилося закордон на відпочинок разом з сином Іваном. Цього разу Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували відпустку в Туреччині. Пара активно ділиться новими дописами.

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Катя Осадча про свій раціон

Телеведуча слідкує за своїм харчуванням на відпочинку, адже їй важливо не "набрати зайвого". "Поки тримаюсь", – поділилась зірка.

Фрукти до 15:00, хліб тільки зранку, уникати солодкого і багато води протягом дня,

– назвала Катя Осадча свої головні правила.

Також знаменитість опублікувала нові світлини з відпустки. Вона позувала в комфортному вбранні – чорній сукні-сорочці на ґудзиках. Літній образ доповнювала солом'яна сумка, намисто та золотий ланцюжок на шиї, стильна бежева панама та сонцезахисні окуляри.

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Українські знаменитості пильно стежать за своїм раціоном, адже хочуть мати бездоганний вигляд на публіці. Нещодавно Джамала за кілька місяців схудла на 12 кілограмів. Зірка зізналась, що після пологів погладшала, однак дуже хотіла знову ходити в улюблених сукнях. Це й стало її мотивацією.

Зараз співачка дотримується правильного харчування. Вона може дозволити собі вареники або бургер, але ця їжа навіть не приносить артистці задоволення.