Чоловік і мама Олени Мозгової захворіли на коронавірус
Відома українська продюсерка Олена Мозгова повідомила, що її мама та чоловік, відомий як співак Девід Аксельрод, захворіли на коронавірус. Вона публічно попросила шанувальників підтримати близьких у складний момент.
Попри локдаун та нові карантинні обмеження коронавірус в Україні не вщухає. COVID-19 не оминув зіркову родину Олени Мозгової. На фейсбук-сторінці продюсерка повідомила, що вірусом заразилися її мама Віолетта та чоловік Девід Аксельрод.
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Чоловік і мама Олени Мозгової захворіли на коронавірус
Знаменитість не стала ділиться особистим та не розповіла про симптоми коронавірусу в рідних, тому невідомо, як довго вони хворіють. Вона лише зізналась, що COVID-19 дуже виснажує, тому попросила прихильників підтримати коханого Девіда Аксельрода.
Йому зараз потрібна наша енергія і позитив, боротьба з короною виснажує будь-кого, навіть найсильніших, – поділилась Олена Мозгова.
Шанувальники відгукнулись на прохання музичної продюсерки та записали співака приємними словами в коментарях, побажавши йому якнайшвидшого одужання:
- Девіде, це всього 14, максимум 21 день! У вас чудовий голос, значить, добре працюють легені. Все буде добре;
- Швидкого одужання вам, Девіде. Щастя та добра вашій родинні;
- Він сильний і розумний, талановитий, в його серці безмежна любов до дружини і коханої донечки. Його любов додасть йому сил і він завжди буде перемагати;
- Нехай Господь дасть сили якнайшвидше одужати! І береже всю вашу родину;
- Дай Боже сили Девіду здолати хворобу без ускладнень. Гарного настрою, витримки, міцного здоров'я.
Олена Мозгова поділилась, що коронавірусом захворіла ще й мама Віолетта. Вона опублікувала фото з ненькою та побажала їй легкої та швидкої боротьби з COVID-19. Варто додати, що про свій результат ПЛР-тесту продюсерка наразі жодним чином не обмовилась.
"Мамуся у нас також з короною. Побажаємо моїй королеві корони тільки на голові, а ця зараза вірусна нехай вже відступить нарешті", – написала зіркова донька.
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