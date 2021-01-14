Відома українська продюсерка Олена Мозгова повідомила, що її мама та чоловік, відомий як співак Девід Аксельрод, захворіли на коронавірус. Вона публічно попросила шанувальників підтримати близьких у складний момент.

Попри локдаун та нові карантинні обмеження коронавірус в Україні не вщухає. COVID-19 не оминув зіркову родину Олени Мозгової. На фейсбук-сторінці продюсерка повідомила, що вірусом заразилися її мама Віолетта та чоловік Девід Аксельрод.

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Чоловік і мама Олени Мозгової захворіли на коронавірус

Знаменитість не стала ділиться особистим та не розповіла про симптоми коронавірусу в рідних, тому невідомо, як довго вони хворіють. Вона лише зізналась, що COVID-19 дуже виснажує, тому попросила прихильників підтримати коханого Девіда Аксельрода.

Йому зараз потрібна наша енергія і позитив, боротьба з короною виснажує будь-кого, навіть найсильніших, – поділилась Олена Мозгова.

Шанувальники відгукнулись на прохання музичної продюсерки та записали співака приємними словами в коментарях, побажавши йому якнайшвидшого одужання:

Девіде, це всього 14, максимум 21 день! У вас чудовий голос, значить, добре працюють легені. Все буде добре;

Швидкого одужання вам, Девіде. Щастя та добра вашій родинні;

Він сильний і розумний, талановитий, в його серці безмежна любов до дружини і коханої донечки. Його любов додасть йому сил і він завжди буде перемагати;

Нехай Господь дасть сили якнайшвидше одужати! І береже всю вашу родину;

Дай Боже сили Девіду здолати хворобу без ускладнень. Гарного настрою, витримки, міцного здоров'я.

Олена Мозгова поділилась, що коронавірусом захворіла ще й мама Віолетта. Вона опублікувала фото з ненькою та побажала їй легкої та швидкої боротьби з COVID-19. Варто додати, що про свій результат ПЛР-тесту продюсерка наразі жодним чином не обмовилась.

"Мамуся у нас також з короною. Побажаємо моїй королеві корони тільки на голові, а ця зараза вірусна нехай вже відступить нарешті", – написала зіркова донька.