Украинский певец и муж продюсера Елены Мозговой Дэвид Аксельрод переболел коронавирусом еще в январе этого года. Его госпитализировали из-за осложнений после болезни. После того, как Дэвид восстановился, он начал возвращать себе в форму.

К слову Пока держусь, – Катя Осадчая рассказала о своем рационе летом

Дэвид Аксельрод похудел примерно на 30 килограммов

Перед значительной трансформацией артист весил 123,1 килограмма. Через полгода он сбросил 29,2 килограмма. Сейчас вес Дэвида – 93.9 килограмма.

Когда человек что-то хочет, она найдет 1000 способов это сделать ... А если нет, то миллион причин этого не делать! И весь мир будет виноват в том, что у него ничего не получается! Быть жертвой очень удобно! А быть в гармонии с собой и своим телом это кропотливая работа каждый день,

– высказался человек Мозговой.

"Меняться всегда сложно, но имея поддержку родных тебе людей, по-моему, это уже 25% победы, потом уже идут: системность, питание и спорт. Моя мотивация – это счастье моих любимых девушек, их улыбки и любовь!

-29,2 кг с момента как меня выписали из больницы, прошло уже полгода, для меня они уже пролетели... Хотя иногда мне казалось, что это уже невозможно..." – добавил Аксельрод.

Певец рассказал, что набрал лишние килограммы в период, когда болел коронавирусом и после того, как выздоровел. Он выразил надежду, что вдохновит своих поклонников на первый шаг к воплощению мечты.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Отметим, что лишний вес – не единственная проблема, с которой столкнулся Дэвид Аксельрод. После болезни у него начали выпадать волосы, поэтому мужчина побрился почти налысо.

Немало поклонников артиста начало обвинять его и выражать негатив по поводу его новой прически. Тогда Елена Мозговая заступилась за мужа. Она подчеркнула, что певцу и так было нелегко терять волосы, а людей не должен беспокоить имидж других.