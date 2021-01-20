Продюсерка Олена Мозгова поділилась, що матір Віолетта та чоловік Девід Аксельрод повністю побороли недугу. Про хворобу рідних жінка розповіла тиждень тому.

Радісну новину про одужання від COVID-19 Олена Мозгова повідомила на фейсбук-сторінці. Наразі вони доліковують запалення легень та відновлюють загальний стан організму.

До слова Чоловік і мама Олени Мозгової захворіли на коронавірус

Мої герої! Мамуля і чоловік таки побороли цю заразу! Тести – негативні! Ще трохи долікуєм пневмонії і будемо здорові та щасливі! Чого і вам всім бажаємо! Дякую всім, хто був поруч, допомагав і був небайдужий! Таке не забувається, я ваш боржник!

– повідомила Олена Мозгова.

Відомо, що чоловік та мама Мозгової мали ускладнення через коронавірус, через що їх госпіталізували у Київську обласну клінічну лікарню. Наразі невідомо, чи вони досі у медзакладі, чи вже вдома.

Станом на 20 січня в Україні офіційно захворіли 1,1 мільйона людей. З них – 21 тисяча померли. Зважаючи на низьку кількість тестувань, останніми днями фіксують незначну кількість захворювань, проте ситуація з госпіталізацією та смертністю залишається стабільно високою.