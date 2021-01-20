Чоловік та мама Олени Мозгової побороли коронавірус
Продюсерка Олена Мозгова поділилась, що матір Віолетта та чоловік Девід Аксельрод повністю побороли недугу. Про хворобу рідних жінка розповіла тиждень тому.
Радісну новину про одужання від COVID-19 Олена Мозгова повідомила на фейсбук-сторінці. Наразі вони доліковують запалення легень та відновлюють загальний стан організму.
До слова Чоловік і мама Олени Мозгової захворіли на коронавірус
Мої герої! Мамуля і чоловік таки побороли цю заразу! Тести – негативні! Ще трохи долікуєм пневмонії і будемо здорові та щасливі! Чого і вам всім бажаємо! Дякую всім, хто був поруч, допомагав і був небайдужий! Таке не забувається, я ваш боржник!
– повідомила Олена Мозгова.
Відомо, що чоловік та мама Мозгової мали ускладнення через коронавірус, через що їх госпіталізували у Київську обласну клінічну лікарню. Наразі невідомо, чи вони досі у медзакладі, чи вже вдома.
Поділитися новиною