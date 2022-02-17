Після дискваліфікації Alina Pash: Суспільне пропонує Kalush Orchestra поїхати на Євробачення

16 лютого Alina Pash дискваліфікували з Євробачення через фальсифікацію документів. Тепер Суспільне звернеться до Kalush Orchestra щодо представлення України на пісенному конкурсу в Турині.

Позачергове засідання оргкомітету Національного відбору відбулося 17 лютого. Саме там вирішили звернутися до гурту Kalush Orchestra замінити Alina Pash на конкурсі в Італії.

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Суспільне звернеться до Kalush Orchestra

У фіналі Нацвідбору гурт Kalush Orchestra посів друге місце: від журі отримав 6 балів, а від глядачів максимальні 8. Згідно з правилами Нацвідбору у випадку припинення Суспільним участі у відборі учасника, який переміг у фіналі, воно має право визначити представника від України серед інших фіналістів.

Після скандального фіналу до мовника виникли підозри з боку глядачів. Суспільне прагне зберегти довіру громадян, тому пропонує представити Україну на Євробаченні-2022 тому фіналісту, який отримав найбільше підтримку від глядачів і посів друге місце у фіналі.

Конфлікт Kalush Orchestra та Суспільного мовника

Після оголошення результатів фіналу відбору гурт Kalush Orchestra звинуватив Суспільне у фальсифікації голосів.

Підозри виникли після оголошення неправильних балів у прямому ефірі та відмову показати листок з результатами голосування глядачів, з якого зачитували бали на сцені.

Через підозру у фальсифікації Kalush Orchestra навіть опублікували петицію на сайті президента.

Представники Суспільного пояснили, що не зобов'язані показувати листок кожному охочому, а всі результати оголосили у прямому ефірі та оприлюднили на сайті.