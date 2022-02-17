Наразі невідомо, хто замінить Alina Pash на Євробаченні-2022 в Турині та й чи взагалі цього року Україна поїде на конкурс. Хоча, Катерина Павленко запевняє, українців дуже чекають на Євробаченні.

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Україну там дуже сильно чекають. Після нашого торішнього виступу ми досі отримуємо повідомлення від єврофанів, і Україна для них відкрилась зовсім з іншого боку. Тож хотілось би продовжувати цю історію успішно,

– поділилась артистка.

Катерина Павленко про долю України на Євробаченні-2022

Катерина зауважила, про те, що Аліна Паш незаконно в'їжджала на територію окупованого Криму, було відомо ще до Національного відбору. Організатори конкурсу мали розуміти, що реакція суспільства буде неоднозначною.

Дуже дивно, що на це закрили очі. Невже організатори думали, що ніхто нічого не запідозрить і що українці забули про цю історію?

– сказала Павленко.

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Вокалістка вважає, що обирати нового представника від України після дискваліфікації Alina Pash буде не зовсім доречно. На думку Катерини, потрібно знову робити висновки, як після 2019 року, коли Нацвідбір виграла MARUV і в результаті Україна не брала участь в Євробаченні.

Є велика ймовірність що можуть визнати, що в Україні занадто політизований відбір відбувся і взагалі дискваліфікувати нас цього року. Треба ретельніше ставитись до відбору. Якщо Суспільне вже поставило певні правила, яким має відповідати учасник, то треба їх якісно перевіряти,

– наголосила Катерина.

Український народ дуже серйозно ставиться до цього пісенного конкурсу. На Національних відборах постійно відбуваються скандали через різні причини. Інколи українці дуже гостро реагують на конкурсантів, які їм не подобаються. На Нацвідборі обирають не просто артиста, а людину, яка покаже світові Україну.

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Катерина впевнена, що цього року в України був великий шанс на перемогу. Через складну політичну ситуацію світ підтримує нашу державу. Однак, чи доцільно відправляти замість Alina Pash іншого виконавця – невідомо.

Якщо ми зараз відправимо замість Alina Pash іншого артиста, то мені здається його теж може спіткати хвиля хейту зі сторони людей, які вболівали за те, щоб поїхала Pash. І не зрозуміло, чи погодиться хтось брати на себе цей удар,

– додала співачка.

Зверніть увагу! Продюсер Вадим Лисиця вважає, що скоріш за все цього року від України ніхто не поїде на Євробачення. А Ігор Кондратюк зауважив, що перемога Alina Pash є справедливою, однак історією з Крим вона все перекреслила.