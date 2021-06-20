У третю неділю червня Україна та інші країни святкують День батька та вітають найрідніших зі святом. З нагоди цього родинного свята відомий український артист Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) поділився зворушливим дописом на особистій сторінці.

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Дзідзьо показав єдине фото з батьком

Музикант опублікував архівний знімок, зроблений 1995 року. На ньому зображена вся родина: батько Дзідзьо Степан, мама Галина, сестра Олеся, дідо Олекса, мамин рідний брат Петро, татова рідна сестра Зеня, двоюрідна сестра Оксана, двоюрідний брат Іван та мій вчитель по вокалу Михайло Михайлович Русин.

Дзідзьо розповів, що у ніч на 20 червня йому наснився померлий батько Степан. До слова, він на фото зображений з лівого боку.

Сьогодні у дивному сні мені приснився мій покійний батько Степан Хома. Це єдине фото, де ми разом, тато на ньому – крайній зліва. Пам’ятаю і ніколи не забуду ті світлі, радісні, дитячі дні, які я провів разом з Тобою. Ти назавди у моїх спогадах... Люблю…

– написав Дзідзьо.

Шанувальники музиканта були зворушені його публікацією. Вони поділилися враженнями від фото в коментарях. Відреагувала на допис і колишня дружина Ярослава: