День батька – особливе свято у кожній сім'ї. В Україні це воно є офіційним, а тому щорічно відзначається в третю неділю червня. Засновницею цього свята стала американка Сонора Смарт-Додд. Одного разу вона вирішила вшанувати пам'ять про свого тата, який сам виховав її і ще 5 дітей.
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Знаменитості вітають з Днем батька
Влад Яма
Танцівник поділився чарівним фото сина Леона та батька Миколи.
Вже 5 років це в тому числі і моє свято. Але зараз не про мене. Тато, Ти мій кумир. Я завжди хотів бути схожим на Тебе. Бути таким сильним, дисциплінованим і працьовитим. Так само кохати дружину і дітей. Нести відповідальність за свої вчинки. Цінувати сім’ю понад усе. Сподіваюсь, поки що виходить,
– написав Влад Яма.
Юлія Саніна
Фронтвумен гурту The Hardkiss показала два відео – одне за участю її та батька, а друге – з чоловіком: "Вдячна за всі "наші" моменти".
Христина Решетник
Дружина шоумена Григорія Решетника опублікувала зворушливий допис.
Кожен день з Тобою – свято. Ти – найкращий в світі Тато. Люблячий, розумний, сильний, терплячий, веселий, рішучий, працьовитий, турботливий і відповідальний – ти приклад! Приклад для своїх синів і для інших батьків! Дякую за те, що вони і я для тебе – завжди на першому місці!!!
– написала Христина.
Юрій Горбунов
Телеведучий показав милі фото з сином і написав: "Вітаю вас, татусі!! Яке ж несамовите щастя бути татом!! Бути присутнім на пологах, міняти памперси, вставати вночі, щоб мамуся могла поспати! А потім почути від сина – тату, я люблю тебе! Мій батько, яким я завжди пишався, дивиться на нас зверху і радіє!".
MamaRika
Співачка, яка зовсім скоро стане мамою, поділилась кумедними історіями про свого батька. Також вона наголосила, що її чоловік, Сергій Середа, буде найкращим татусем.
Настя Каменських
Виконавиця опублікувала архівне фото з померлим батьком: "Тато, я так сумую. Ти найкращий батько, який тільки може бути. Дякую тобі за все".
Джамала
Артистка присвятила публікацію батькові, дідусеві та чоловікові.
Мої татусі – найкращі. Вірю в вас, присвячую вам пісні та люблю всім серцем,
– написала Джамала.
Потап
"Папа вам не мама", – написав репер слова зі своєї пісні під фото сина.
Монатік
Мультиартист показав чарівні кадри з синами.
Щастя бути батьком! Тато може, тато може все заради своїх дітей. Зі святом вас,
– написав Монатік.
Катя Осадча
Знаменитість поділилась серією фото з Юрієм Горбуновим та сином Іваном і показала відео, як хлопчик намагався сфотографувати батьків.
Сьогодні весь світ відзначає День батька. Вітаю свого тата і Юрія Горбунова з цим святом! Юро, ти тато, про якого може тільки мріяти дитина, і Івану з тобою дуже пощастило. Мій тато завжди був для мене взірцем досягання цілей, робочого запалу і життєвого оптимізму. Тати, будьте здоровими і сил вам в досяганні всього запланованого,
– написала Осадча.
Ілона Гвоздьова
Зірка поділилась чуттєвими світлинами з фотосесії, де вона знялась з сином Домініком та чоловіком Іваном. У дописі вона подякувала чоловікові.
Лілія Ребрик
Телеведуча показала зворушливі фото з батьком. Вона присвятила йому публікацію та пригадала найкращі моменти з життя.
Я хочу присвятити цей пост татові. Адже мати горде звання "татова донька" – неабияка відповідальність. Бути дорослою, при цьому залишатися маленькою дівчинкою – це щастя!
– написала Лілія Ребрик.