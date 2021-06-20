День батька – особливе свято у кожній сім'ї. В Україні це воно є офіційним, а тому щорічно відзначається в третю неділю червня. Засновницею цього свята стала американка Сонора Смарт-Додд. Одного разу вона вирішила вшанувати пам'ять про свого тата, який сам виховав її і ще 5 дітей.

Дивіться також Королівська сім'я привітала з Днем батька: архівні фото та миловидне відео

Знаменитості вітають з Днем батька

Влад Яма

Танцівник поділився чарівним фото сина Леона та батька Миколи.

Вже 5 років це в тому числі і моє свято. Але зараз не про мене. Тато, Ти мій кумир. Я завжди хотів бути схожим на Тебе. Бути таким сильним, дисциплінованим і працьовитим. Так само кохати дружину і дітей. Нести відповідальність за свої вчинки. Цінувати сім’ю понад усе. Сподіваюсь, поки що виходить,

– написав Влад Яма.

Юлія Саніна

Фронтвумен гурту The Hardkiss показала два відео – одне за участю її та батька, а друге – з чоловіком: "Вдячна за всі "наші" моменти".

Христина Решетник

Дружина шоумена Григорія Решетника опублікувала зворушливий допис.

Кожен день з Тобою – свято. Ти – найкращий в світі Тато. Люблячий, розумний, сильний, терплячий, веселий, рішучий, працьовитий, турботливий і відповідальний – ти приклад! Приклад для своїх синів і для інших батьків! Дякую за те, що вони і я для тебе – завжди на першому місці!!!

– написала Христина.

Юрій Горбунов

Телеведучий показав милі фото з сином і написав: "Вітаю вас, татусі!! Яке ж несамовите щастя бути татом!! Бути присутнім на пологах, міняти памперси, вставати вночі, щоб мамуся могла поспати! А потім почути від сина – тату, я люблю тебе! Мій батько, яким я завжди пишався, дивиться на нас зверху і радіє!".

MamaRika

Співачка, яка зовсім скоро стане мамою, поділилась кумедними історіями про свого батька. Також вона наголосила, що її чоловік, Сергій Середа, буде найкращим татусем.

Настя Каменських

Виконавиця опублікувала архівне фото з померлим батьком: "Тато, я так сумую. Ти найкращий батько, який тільки може бути. Дякую тобі за все".

Джамала

Артистка присвятила публікацію батькові, дідусеві та чоловікові.

Мої татусі – найкращі. Вірю в вас, присвячую вам пісні та люблю всім серцем,

– написала Джамала.

Потап

"Папа вам не мама", – написав репер слова зі своєї пісні під фото сина.

Монатік

Мультиартист показав чарівні кадри з синами.

Щастя бути батьком! Тато може, тато може все заради своїх дітей. Зі святом вас,

– написав Монатік.

Катя Осадча

Знаменитість поділилась серією фото з Юрієм Горбуновим та сином Іваном і показала відео, як хлопчик намагався сфотографувати батьків.

Сьогодні весь світ відзначає День батька. Вітаю свого тата і Юрія Горбунова з цим святом! Юро, ти тато, про якого може тільки мріяти дитина, і Івану з тобою дуже пощастило. Мій тато завжди був для мене взірцем досягання цілей, робочого запалу і життєвого оптимізму. Тати, будьте здоровими і сил вам в досяганні всього запланованого,

– написала Осадча.

Ілона Гвоздьова

Зірка поділилась чуттєвими світлинами з фотосесії, де вона знялась з сином Домініком та чоловіком Іваном. У дописі вона подякувала чоловікові.

Лілія Ребрик

Телеведуча показала зворушливі фото з батьком. Вона присвятила йому публікацію та пригадала найкращі моменти з життя.

Я хочу присвятити цей пост татові. Адже мати горде звання "татова донька" – неабияка відповідальність. Бути дорослою, при цьому залишатися маленькою дівчинкою – це щастя!

– написала Лілія Ребрик.