У третю неділю червня мало не увесь світ святкував День батька. Українські та світові знаменитості ділилися зворушливими фото та вітали найближчих. Сімейне свято не пропустила й Дженніфер Лопес.

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Фото Дженніфер Лопес з батьком

Виконавиця на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала дві світлини. На першій вона зображена з батьком у дорослому віці. Та на другому архівному знімку Дженніфер Лопес позує ще зовсім крихіткою у батька на руках. Тато співачки у молодості надзвичайно схожий на дорослу доньку.

"Тату, не вистачає слів, щоб описати те, що ти для мене значиш. Я люблю тебе завжди… усіма способами! Щасливого Дня батька – всім чудовим татусям, які щодня поруч зі своїми малюками! Ви потрібні, цінні й улюблені більше, ніж ви, ймовірно, думаєте. Ми вітаємо вас!", – написала під фото Лопес.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Архівна світлина Дженніфер Лопес розбурхала мережу та захопила фанатів. Вони поділилися яскравими враженнями у коментарях: