За словами Сергія Притули у фейсбуці, діти йому подарували нову вишиванку. Він переконаний, що це чудовий варіант подарунку для людини, в якої є все.

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Завтра розкажу Вам трохи детальніше, як воно – озирнутись і побачити, що позаду вже 40 років. А сьогодні я хочу просто зануритись в море тепла і любові, якими мене оточують мої рідні та близькі!

– поділився Притула.

Чоловік також додав, що просить своїх прихильників привітати його коштами, які будуть спрямовані на закупівлю 5 квадрокоптерів для військових на сході України. Сам чоловік планує дати на благодійність з нагоди ювілею власних 100 тисяч гривень.

Зокрема Притула поділився дописом в інстаграмі, але там він був більш лаконічний.

"40 років! Порох є, цілі намітив. Вогонь!!!" – підписав фото Притула, де обіймає руками гармату на кораблі.

Привітання фанатів

З днем народження телеведучого привітало вже чимало людей, серед них – олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. Вона зазначила, що це – чудовий вік.