Учасниці "Міс Україна Всесвіт" 2021 – талановиті, розумні й цілеспрямовані дівчата, які щороку намагаються здобути звання найкрасивішої українки. 30-те ювілейне шоу "Міс Україна Всесвіт" 2021 обіцяє бути яскравим і грандіозним, тож пропонуємо вам переглянути, чим живуть і як виглядають 15 найкращих фіналісток конкурсу.

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Діана Дудка

Першою оголошеною фіналісткою стала 24-річна Діана Дудка з Харкова. Дівчина вже декілька років професійно займається моделінгом і обожнює подорожувати. Діана завершила навчання у Харківському національному університеті імені Каразіна на факультеті міжнародних економічних відносин. До слова, конкурсантка захоплюється постаттю принцеси Діани й намагається чинити добро, як і Леді Ді.



Фіналістка "Міс Україна Всесвіт" 2021 Діана Дудка / Фото з інстаграму дівчини

Карина Мухутдінова

Харизматична Карина Мухутдінова стала наступною фіналісткою знаменитого українського конкурсу краси. Карина має сильний характер і лідерські риси, які гармонійно поєднуються з її жіночністю. Дівчина здобуває освіту на магістратурі у французькій бізнес-школі й з часом мріє розпочати свою справу. Попри навчання, красуня успішно будує кар'єру моделі й вважає, що ця робота і є її натхненням.



Карина Мухутдінова – фіналістка "Міс Україна Всесвіт" 2021 / Фото з інстаграму Карини

Наталія Спітковська

Майбутня акторка Наталія Спітковська теж буде підкорювати сцену фіналу шоу "Міс Україна Всесвіт" 2021. Дівчина займається благодійністю, а саме допомагає притулкам для тварин.

Наталія дуже життєрадісна й обожнює вивчати нове, тож навчається у відомій українській школі акторського мистецтва. Для Спітковської участь у цьому конкурсі краси не перша, адже попередньо красуня виборола перемогу у Miss Blonde Ukraine 2016.



Фіналістка "Міс Україна Всесвіт" Наталія Спітковська / Фото з інстаграму Наталії

Анна Неплях

Конкурсантка Анна Неплях професійно веде блог в інстаграмі й малює яскраві полотна. Дівчина отримала вищу освіту у Київському університеті будівництва та архітектури й деякий час працювала моделлю. Анна брала участь у багатьох конкурсах краси, серед яких і "Міс Інтерконтиненталь". Модель також шукала своє щастя на романтичному шоу "Холостяк-10", але не зійшлась характерами з пілотом Максимом Михайлюком.



Фіналістка "Міс Україна Всесвіт" 2021 / Світлина з інстаграму Анни

Юлія Семеніхіна

Юлія Семеніхіна у минулому спортсменка. Зі слів дівчини, саме спорт допоміг їй розвинути власну цілеспрямованість. У 20 років Юля працює в інвестиційному напрямку, де залучає іноземних партнерів для співпраці. Також дівчина пробує себе у ролі телеведучої на музично-розважальному каналі.

Фіналістка має ціль створити фонд, який би допомагав онкохворим людям і впевнено до неї йде. Красуня пишається видатними українськими жінками, які назавжди внесли своє ім'я у скарбницю нашої історії – це Леся Українка, Ольга Кобилянська, Марія Приймаченко та інші.



Юлія Семеніхіна на "Міс Україна Всесвіт" 2021 / Фото з інстаграму Юлі

Каріна Опара

Шестиразова чемпіонка України з легкої атлетики Каріна Опара спробує показати, що перемогу вона вміє виборювати не лише у спорті, а й на конкурсі краси. Учасниця веде активний спосіб життя й не уявляє себе без тренувань.

Зараз Каріна вчиться в Національному університеті фізичного виховання і спорту України на тренера з легкої атлетики. Володіючи чарівною зовнішністю, дівчина знімається й для багатьох брендів у якості моделі.



Учасниці "Міс Україна Всесвіт" 2021 / Фото з інстаграму фіналістки

Юлія Фесюк

Черкащанка Юлія Фесюк понад 7 років працює моделлю. Окрім цього, фіналістка дуже любить моду і має відчуття смаку, тому долучається до створення колекцій одягу. Юля вже декілька років поспіль допомагає притулку для тварин "Друг" у рідних Черкасах. Модель небайдужа до літніх й хворих людей, тож допомагає і їм.



"Міс Україна Всесвіт" 2021: фіналістки конкурсу / Фото з інстаграму Юлі Фесюк

Софія Дорчинець

20-річна Софія обожнює ритмічні танці і віддається їм на повну. Ними дівчина займається вже 15 років і навіть навчається на хореографиню. Конкурсантка не зациклюється на одному профілі, тож вчиться ще на двох спеціальностях й хоче стати перекладачкою зі словацької мови та журналісткою.



Софія Дорчинець / Фото з інстаграму фіналістки

Вікторія Апанасенко

Фіналістка Вікторія Апанасенко родом з Чернігова. Красуня працює у модельному бізнесі, а також займається акторською майстерністю. Вікторія талановита поетеса, тож часто презентує власні твори на конкурсах читців поезії та прози.

Дівчина стверджує, що у її характері поєднуються протилежні якості – чуйність і сталева внутрішня сила. Конкурсантка розвиває себе у сфері журналістики й має досвід роботи телеведучою.



Конкурсантки "Міс Україна Всесвіт" 2021 / Фото з інстаграму Вікторії

Дар'я Болтянська

Дар'я Болтянська може похизуватися красивим і сильним голосом. Дівчина навчалась у вокальному класі музичної школи. Нещодавно Дар'я зробила вагомий крок до омріяної співочої кар'єри і записала першу сольну композицію.



Фіналістки "Міс Україна Всесвіт" 2021 / Світлина з інстаграму Дар'ї

Фіналістка – екологічно свідома й робить усе, аби зберегти природу рідного краю й покращити стан його довкілля. Дар'я не просто ековолонтерка, а керівниця підрозділу з охорони біорізноманіття та захисту довкілля у СГО "Народна Рада Дніпровщини".

Серед інтересів Болтянської чільне місце займає фотографія. Дівчина любить фотографуватись і залюбки влаштує зйомку іншим, адже вона професійна фотографиня.

Сніжана Григорчук

22-річна Сніжана Григорчук обожнює робити стильні фото й ділитись ними зі своїми підписниками в інстаграмі. Фіналістка вже декілька років успішно будує кар'єру моделі, хоч і має фах фізіотерапевта.



Усі фіналістки "Міс Україна Всесвіт" 2021 / Фото з інстаграму Сніжани Григорчук

Анастасія Панова

Анастасію Панову надихає легендарна голлівудська акторка і княгиня Монако Грейс Келлі, яка є для конкурсантки втіленням вроди і жіночої мудрості. Сама Анастасія за професією фельдшер, а також здобувала додаткові знання в Американській академії коучингу. Дівчина веде активний спосіб життя й любить екстрим. Цьогоріч Настя пішки піднялась на гору Кіліманджаро.



Хто фіналістки "Міс Україна Всесвіт" 2021 / Фото з інстаграму конкурсантки Анастасії

Богдана Харитонова

Телеведуча Богдана Харитонова займається кінним спортом й любить класичну музику. Фіналістка конкурсу має фах перекладача англійської мови й багато подорожує світом. Богдана вважає себе дуже чуйною, доброю натурою і завжди бере участь у волонтерських ініціативах. Дівчина хоче допомогти видужати людям з онкологією і вважає це своєю метою.



Богдана Харитонова – одна з фіналісток "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму

"Моя мрія — побудувати мережу будинків для допомоги в лікуванні дітей та дорослих від раку, з усім необхідним сучасним обладнанням. Заявивши про себе на конкурсі "Міс Україна Всесвіт", я зможу знайти однодумців, які звернуть на цю проблему увагу",

– поділилась Богдана Харитонова.

Неллі Попович

Фіналістка Неллі Попович – цілеспрямована й сильна особистість. Красуня завжди досягає свого й намагається розвиватись у всіх напрямках. Неллі успішно працює адвокаткою й займається підприємницькою діяльністю. Захоплення дівчини – активні види спорту та читання книг на тему психології.



Фіналістка Неллі Попович / Світлина з інстаграму дівчини

Маргарита Довбун

Звання "Міс України Всесвіт" – одна з найголовніших мрій Маргарити Довбун. Учасниця шоу вже дев'ять років працює моделлю й бере участь у закордонних показах і зйомках. У житті дівчини вагоме місце посідає активний спосіб життя, адже вона Майстер спорту України з художньої гімнастики.



Маргарита Довбун – фіналістка "Міс Україна Всесвіт" 2021 / Фото з інстаграму