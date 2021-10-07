33-річну володарку Ґреммі знімав іменитий британський фотограф Аласдер Маклеллан. Він є автором обкладинки її третього студійного альбому під назвою "25", тому працювати з ним для Адель було саме задоволення.

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Для першої шпальти British Vogue артистка позувала в кутюрній сукні жовтого кольору з корсетом і дуже відвертим декольте, яке ледь втримувало її пишний бюст. Ефектне вбрання для неї створила модельєрка Вів'єн Вествуд.

На обкладинці глянцю Адель зображена з фірмовим широкими стрілками. Її золотисті пасма вклали в об'ємні локони, як в оперної діви.

Адель на обкладинці глянцю / Фото British Vogue

Це не єдиний аутфіт, який приміряла розкішна Адель. Авторка хіта Hello фотографувалась у вбраннях від Valentino, Gucci, Dior, Balenciaga і з дорогоцінними аксесуарами від Cartier.

У довгоочікуваній фотосесії вона зуміла показати себе різною – експресивною у напівпрозорій сукні та романтичною в піжамі й з бігуді.

Фотосесія Адель для British Vogue / Фото з глянцю

Зауважимо, Адель неспроста прикрасила обкладинку Vogue. Після шести років мовчання вона готує до випуску четвертий студійний альбом. Прем'єра першої пісні з нової платівки відбудеться 15 жовтня. Схоже, фешн-зйомка покликана підігріти увагу публіки до зірки.