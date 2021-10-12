На рахунку гурту "Мертвий півень", який заснували у 1989-му, – 13 альбомів та десятки хітів, які знають напам'ять тисячі їхніх слухачів. Найпопулярнішими піснями сміливо можна назвати такі, як "Ми помрем не в Парижі", "Коли ти смієшся", "Б'ютифул Карпати", "Холодно", "Франсуа" та багато інших. Хоч творчість колективу офіційно була припинена у 2011 році, шанувальники продовжували слухати їхні композиції.

До слова Раптово помер львівський музикант Місько Барбара

Користувачі фейсбуку діляться в мережі рядками з пісень, аби вшанувати видатного рокера України. Зазначимо, що причину смерті Міська Барбари наразі не повідомляють.

Найкращі пісні "Мертвого півня"

Мертвий півень – Ми помрем не в Парижі: дивитись відео онлайн

Мертвий півень – Ми так жили, немов співали джаз: дивитись відео онлайн

Мертвий півень – Холодно: дивитись відео онлайн

Мертвий півень – Гуцулка Ксеня: дивитись відео онлайн

Мертвий півень – Б'ютифул Карпати: дивитись відео онлайн

Мертвий півень – Франсуа: дивитись відео онлайн

Мертвий півень – Чуєш, мила: дивитись відео онлайн