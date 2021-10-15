За правилами конкурсу, Анна Неплях не лише отримає почесну можливість носити звання "Міс Україна Всесвіт", а й презентуватиме нашу країну на міжнародному конкурсі краси Miss Universe-2021, який відбудеться в Ізраїлі у грудні 2021 року.

Важливо Анна Неплях перемогла на "Міс Україна Всесвіт" 2021: біографія красуні

Я з дитинства дивилась конкурси краси по телевізору і мріяла, що колись буду однією з тих дівчат, які з такою честю представляють нашу країну. Хочу стати "Міс Україна Всесвіт", аби своїм прикладом показати всім дівчатам, що все можливо і все в нашій голові. Хочу, аби жінки навчилися любити себе та не заперечували свою силу в жіночності,

– так коментувала свою мрію отримати титул Анна Неплях.



Анна Неплях – нова "Міс Україна Всесвіт 2021" / Фото з інстаграму конкурсу

Розкішний фінал "Міс Україна Всесвіт" 2021 відбувся у врочистій залі Атріум Fairmont Grand Hotel Kyiv. На церемонію були запрошені багато зіркових гостей, серед яких Oleynik & Стобой, Девід Аксельрод, Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Євген Хмара та інші.

Ведучими вечора стали Андрій Шабанов та Юлія Буряк. За традицією, дорогоцінну корону переможниці Анні Неплях передала попередня володарка титулу "Міс Україна Всесвіт" – Єлизавета Ястремська.

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