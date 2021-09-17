Підсумки тижня: бал Met Gala, Брітні Спірс одружується і Меган Маркл – у журналі Time

Останнього тижня весь світ обговорював розкішні та чудернацькі образи Балу Інституту костюма та моди Met Gala, який відбувся вперше за останні два роки. Також британці мали змогу спостерігати за першим за два місяці виходом Кейт Міддлтон та бачити, як тішиться освідченню свого коханого Брітні Спірс.

Met Gala 2021

Грандіозна подія, де зірки платять шалені гроші, щоб продемонструвати красу своїх образів, відбувся 13 вересня. Захід традиційно проходив у музеї Metropoliten у Нью-Йорку, а вхід був дозволений лише вакцинованим знаменитостям. У 2021 році тема виставки костюмів та балу має назву "В Америці: лексикон моди". Її присвятили американському модному суспільству, яке постраждало за час пандемії.

Яскраво! Met Gala 2021: феєричні образи з червоної доріжки, які ви повинні побачити

Торік подію скасували через пандемію коронавірусу, тому знаменитості мали змогу продемонструвати свої образи цьогоріч. Ведучими Met Gala стали Біллі Айліш, Тімоті Шаламе, Аманда Горман і Наомі Осака, а також почесні голови заходу Том Форд та Анна Вінтур. Чимало шанувальників вважають цьогорічну тему балу надто широкою, адже на події можна було побачити найрізноманітніші вбрання – від тотального чорного образу-інкогніто від Кім Кардашян до сексуальних суконь з оголеннями як у Кендалл Дженнер та епатажних "луків" як у Lil Nas X.

З цікавинок, то у 2021 році вперше за останні 5 років не прийшла Кайлі Дженнер. Ймовірно, вона не встигла вакцинуватись, адже навесні цього року завагітніла від коханого Тревіса Скотта, а чимало вагітних бояться щеплюватись під час очікування дитини.

Також вперше за багато часу на червону доріжку разом вийшли Кіт Харінгтон та Роуз Леслі.

Своєю появою не менше здивувала пара Ріанни та A$AP Rocky, які вперше вийшли разом на світський захід в статусі пари.

А от Джастін Бібер та Гейлі ледь стримували свої сльози на червоній доріжці, адже фанати почали викрикувати чимало брудних слів щодо моделі і вимагали побачити Селену Гомес – колишню Бібера.

MTV Video Music Awards і перемога українки

У день проведення Met Gala відбулась ще одна знакова подія у США – музична премія MTV Video Music Awards. Цього року вона проходила феєрично, адже чимало зірок вакцинувались, та й карантинні вимоги зараз не такі суворі, як у 2020-му. Відтак, зірки отримали свої заповітні статуетки, і серед них була навіть українка! Нею стала Таня Муіньо, яка знімала кліпи як українським зіркам, так і закордонним. Свою нагороду вона отримала за найкращу режисерську роботу кліпу MONTERO для епатажного репера Lil Nas X. Також її відеоробота стала найкращим відео року та отримала третю нагороду за найкращі візуальні ефекти у відео. Наразі цей кліп переглянули у ютубі понад 350 мільйонів разів.

Lil Nas X – MONTERO: дивитись відео онлайн

Такий успіх – справжній доказ таланту українки, яка є родом з Одещини. Зараз вона часто проживає у США та за останні роки створила кліпи таким знаменитостям, як Кетті Перрі, Cardi B, Lil Nas X, Lizzo та іншим. Серед українських зірок вона знімала кліпи Наді Дорофєєвій, Монатіку, який найперший повірив у її талант, Мішель Андраде та багатьом іншим.

Цікаво Талановита Таня Муіньо: для яких зірок створила кліпи тріумфаторка MTV Video Music Awards 2021

Брітні Спірс втретє вийде заміж

Американська співачка Брітні Спірс після тривалої боротьби з батьком, який був її опікуном 13 років, нарешті зможе узаконити свої стосунки з коханим Семом Асгарі. Чоловік молодший від артистки на 12 років (йому 27, а їй – 39), втім, це не завадило їм зустрічатись 5 років разом пройти усі випробування. Під час свого публічного виступу у суді в червні 2021 року Брітні заявляла, що батько Джеймс не дозволяв їй одружитись з коханим та мати від нього дітей.



Брітні Спірс одружується / Фото з інстаграму Сема Асгарі

Та попри усі застороги і відмову батька від опікунства Брітні нарешті змогла отримати пропозицію руки і серця від Сема. Сталось це 13 вересня у її будинку. Молодий фітнес-тренер подарував коханій розкішну обручку, якою вона похизувалась в мережі. Щоправда, через кілька днів вона видалила свій інстаграм, через що викликала чимало підозр, нібито її хтось змусив це зробити. Але Брітні поспішила у своєму твітері пояснити, що так вона хоче усамітнитись та відпочити від привітань у такий важливий для неї етап життя.

Зазначимо, що для Брітні це буде вже третій шлюб. Раніше Брітні була одружена з Джейсоном Александром (шлюб тривав всього 55 годин) у 2004 році, та з Кевіном Федерлайном (з 2004 по 2007 рік), народивши від нього двох дітей.

Меган Маркл, принц Гаррі та Брітні Спірс – у сотні найвпливовіших

Іменитий журнал Time оголосив 100 найвпливовіших людей світу. До цього списку потрапили члени королівської родини – принц Гаррі та Меган Маркл, і кумири мільйонів – Брітні Спірс і Біллі Айліш. Символічно, що принц Гаррі потрапив у рейтинг у свій день народження 15 вересня. Для такої важливої події королівське подружжя навіть взяло участь у фотосесії, де Меган стояла попереду чоловіка, а він нібито символічно підтримував її у всіх справах. Локацією для фотосесії став маєток подружжя в Санта-Барбарі.



Принц Гаррі і Меган Маркл потрапили в сотню найвпливовіших у світі / Фото Time

До категорії "Ікони" разом з Гаррі та Меган Маркл потрапила співачка Брітні Спірс. До категорії "Першопрохідці" увійшла інша юна артистка – 19-річна Біллі Айліш.



Біллі Айліш на обкладинці Time / Фото Time

Поява Кейт Міддлтон на публіці

Герцогиню Кембриджську прихильники королівської сім'ї очікували цілих 2 місяці! Востаннє жінка виходила у світ ще 11 липня, коли у Лондоні відбувався фінал Євро-2020. З того часу жінка перебувала у відпустці на островах Сіллі неподалік Британії, а також у сімейному маєтку в Шотландії. Така "зникнення" жінки породило чимало чуток у пресі: від четвертої вагітності та негараздів у сім'ї.

Але всі здогадки розвіялись, коли Кейт Міддлтон вперше побачили папараці з дітьми у магазині канцтоварів 10 вересня, а вже наступного дня – на офіційному виході. Жінка зустрілась із представниками Королівських ВПС на військовій базі Брайз-Нортон, які брали участь у вивезенні мирних жителів Афіганістану із захопленого талібами Кабулу. Така операція стала найбільшою за останні 70 років у країні – військові змогли вивезти з країни понад 15 тисяч людей з 14 по 28 серпня.



Кейт Міддлтон на зустрічі з Королівськими ВПС / Фото Getty Images

Для свого виходу вона обрала лаконічний кежуал-образ, який не окреслював жодного вагітного животика чи інших змін у фігурі. Фанати були зворушені появою улюблениці, тому побажали, аби вона частіше їх тішила своєю присутністю на публіці.

Саша Пустовіт зізналась про психологічне насильство

Найбільшим потрясінням для українських інстаграм-користувачів стало зізнання блогерки Саші Пустовіт (Саші Бо) в аб'юзі чоловіка Ігоря, з яким вона з червня перебуває у шлюборозлучному процесі. Близько 6 років дівчина з Івано-Франківська жила у шлюбі з блогером і ведучим Ігорем Пустовітом, від якого народила двох синів – Данила і Євгена. За цей час їй вдалось відкрити 2 успішні бізнеси, втім, фінансові питання стали однією з причин розлучення пари.

В першому інтерв'ю для Маші Єфросиніної, яке вона записала ще у червні (за два дні до оголошення про розлучення) вона вдавала, що хоч у неї є проблеми в сім'ї, втім, все вдається вирішити. Саша Пустовіт зізнавалась, що останні роки разом з чоловіком вкладалась у свою блогерську справу, тому тепер хоче, аби щось з цього отримав він. Через 2 місяці після новини про розставання Саша дала друге інтерв'ю, де пояснила, чому вдавала "ідеальну картинку" в мережі та першому інтерв'ю, якщо раптово подала на розлучення.

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Дівчина зізналась, що за всі роки отримувала від свого чоловіка одні образи та приниження, звинувачення у нереалізованості, а останні 2 місяці – він її шантажував. Чоловік нібито вимагав дружину змінити її прізвище на дівоче, віддати йому разом придбаний будинок і дати рівну опіку над дітьми, адже в іншому разі він обіцяв оприлюднити правду про те, що вона останні роки страждає на булімію, хворіла на туберкульоз, а її другий бізнес – записаний на матір. Також Саша зізналась, що під час першої вагітності Ігор вимагав зробити аборт через ризик народження нездорової дитини, а також бажав їй раку шлунку. Блогерка для підтвердження деяких своїх слів надала в інтерв'ю записи із розмов з чоловіком, відеоролики та листування.

Ігор Пустовіт усі звинувачення заперечив та заявив, що дасть власне інтерв'ю на детекторі брехні, аби довести свою невинність. Суд між парою відбудеться 30 вересня.

Саша Бо (Пустовіт) про розлучення з чоловіком: відео з Машею Єфросиніною