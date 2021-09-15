Принц Гаррі і Меган Маркл серед 100 найвпливовіших людей світу

Щороку журнал Time обирає сто світових інфлюенсерів у різних категоріях. Символічно, що у свій день народження принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл опинився серед "Ікон".

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"У світі, де кожен має думку про людей, яких він не знає, герцог і герцогиня співчувають людям, яких вони не знають. Вони не просто висловлюють думку. Вони біжать назустріч боротьбі", – йдеться в Time.

У публікації наголосили, що народжені під сонцем Меган Маркл і принц Гаррі могли б просто насолоджуватися своєю удачею замість того, щоб запускати гуманітарні ініціативи та боротися за права жінок.

Принц Гаррі та Меган Маркл на обкладинці Time / Фото Time

Королівське подружжя знялось у стильній фотосесії для журналу Time. Для обкладинки Меган Маркл позувала у білосніжному костюмі, тоді як принц Гаррі постав в образі total black.

На іншому фото пара зображена в ділових образах. На онуку королеви Єлизавети ІІ класичний сірий піджак і біла сорочка. Поряд з ним Меган Маркл у темно-сірих штанах прямого крою та оливковому гольфі. Судячи з інтер'єру, локацією для фотосесії став маєток подружжя в Санта-Барбарі.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото Time

Брітні Спірс і Біллі Айліш серед 100 найвпливовіших людей світу

До категорії "Ікони" разом з Гаррі та Меган Маркл потрапила співачка Брітні Спірс, яка 13 років перебувала під опікою батька й врешті-решт стала щасливою – заручилась з бойфрендом Семом Асгарі, з яким зустрічалась 5 років.

У списку 100 найвпливовіших людей світу опинилась 19-річна Біллі Айліш. Співачка ввійшла в категорію "Першопрохідці".

"Біллі Айліш – унікальна душа, голос, стиль. Вона – рідкісний дух, який говорить від душі без жодного приводу", – пише Time.

Біллі Айліш на обкладинці Time / Фото Time