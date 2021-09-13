Біографія Тані Муіньо

Українська кліпмейкерка та фотограф до шести років жила в Гавані, адже її тато був кубинцем, а мама – українкою. Зараз артистка проживає в місті Болград, що на Одещині, але часто перебуває у США. Свою творчість вона розпочала у 2016 році, знявши свій перший кліп "Выходной" для мультиартиста Монатіка, який повірив у її талант. Тісна співпраця між зірками продовжилась і наразі зірка зняла для нього аж 14 кліпів!

До слова Кліп українки Тані Міуньо переміг на MTV Video Music Awards 2021: відео

Квиток у великий шоу-бізнес їй подарувала команда американської артистки Кеті Перрі – Таня Муіньо змогла зняти кліп на її пісню Small Talk. Вже у 2020 році до роботи її запросили інші зірки шоу-бізнесу: гурт "Время и Стекло", Володимир Дантес, Віра Брежнєва, Мішель Андраде, alyona alyona, Tayanna, KADNAY, The Hardkiss, Влад Яма, Lida Lee та інші.

Того ж року вона зняла кліпи для таких всесвітньо відомих виконавців, як Розалія, YUNGBLUD, Cardi B, Lizzo та Lil Nas X.

За останні 5 років Таня Муіньо завоювала чимало престижних нагород, зокрема:

перемоги у номінації "Найкращий відеокліп" української премії YUNA (2017, 2018 і 2019 роки);

перемогу у номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018, 2019 роки);

перемогу у номінації "Найкраща режисерська робота" за версією MTV Video Music Awards 2021.

Варто знати MTV Video Music Awards 2021: переможці престижної музичної премії

Зокрема, кліп Муіньо для Lil Nas X під назвою MONTERO отримав не лише премію за найкращу режисуру, а й став "Відео року" та отримав нагороду за "Найкращі візуальні ефекти". Репер Lil Nas X 13 вересня подякував зі сцени Тані та всій команді за грандіозний успіх.

Lil Nas X – MONTERO: дивитись відео онлайн (346 мільйонів переглядів)

Пропонуємо переглянути кілька головних відеоробіт Тані Муіньо, завдяки яким вона прославилась на увесь світ. Усі відеороботи Тані можете переглянути тут.

Монатік – Кружит: дивитись відео онлайн (121 мільйон переглядів)

Lizzo та Cardi B – Rumors: дивитись відео онлайн (28 мільйонів переглядів)

Cardi B – Up: дивитись відео онлайн (186 мільйонів переглядів)

YUNGBLUD – fleabag: дивитись відео онлайн (1,7 мільйона переглядів)

DOROFEEVA – gorit: дивитись відео онлайн (65 мільйонів переглядів)

Normani і Cardi B – Wild Side: дивитись відео онлайн (44 мільйони переглядів)

ROSALÍA – Juro Que: дивитись відео онлайн (40 мільйонів переглядів)

Lida Lee – Достопримечательность: дивитись відео онлайн (4 мільйони переглядів)

Katy Perry – Small Talk: дивитись відео онлайн (32 мільйони переглядів)